Festival de Teatro para Crianças vai movimentar três palcos em Porto Alegre

Vem aí a quarta edição do Festecri – Festival de Teatro para Crianças, em Porto Alegre. Criado para oferecer uma programação artística plural e acessível para a gurizada, o evento já recebeu mais de 20 mil pessoas desde 2019, no Theatro São Pedro.

Neste ano, a iniciativa será realizada em três palcos de Porto Alegre, ocupando o Goethe-Institut e dois espaços do Multipalco Eva Sopher — o Teatro Oficina Olga Reverbel e o recém-inaugurado Teatro Simões Lopes Neto, marcando a estreia do público infantil no novo espaço.

O mais bacana de tudo: os ingressos são gratuitos para escolas públicas, ONGs, instituições sociais e casas de acolhimento e têm preços populares para o público geral, com entradas entre R$ 20 e R$ 40.

Também será a primeira vez que o festival terá espetáculos de fora. Um dos destaques é a montagem Capuchinho, que vem de Portugal, trazendo uma versão inspiradora para o clássico conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault.

A peça que une teatro e dança, com encenação de Paulo Lage e coreografia de Elsa Madeira, propõe uma experiência sensorial e lúdica para transmitir, de forma delicada, uma lição essencial: a importância de ter cuidado com o desconhecido.

A outra produção "importada" é Kasperl, da Trip Teatro, de Santa Catarina, que trará bonecos originais alemães do século 19 cedidos pelo Museu Casa de Los Títeres, na Espanha, além de música ao vivo tocada com instrumentos típicos dos imigrantes germânicos.

Dirigido por Paco Parício e voltado ao público familiar, o espetáculo valoriza os saberes artesanais envolvidos na produção dessa bebida especial, tão ligada à cultura e à economia criativa catarinense.

Valorização das produções locais

Como tem feito desde o seu surgimento, o evento valorizará as produções locais, recebendo montagens infantis assinadas por artistas gaúchos. Já estão confirmadas produções de grupos como Bando de Brincantes, Circo Girassol, Cia Gente Falante, Cia de Teatro Menino Tambor, Trupi Di Trapu, Teatro Polográfico, Grupo Cerco, Cia Luminosa, Dois Ursos Criações Culturais, além da banda Tum Toin Foin, de Arthur de Farias.

O festival reúne uma programação pensada com carinho e dedicação para crianças, professores, educadores, famílias e artistas que criam obras voltadas ao público infantil. DANIELA LOPES E LETÍCIA VIEIRA Diretoras do Festecri

Ao todo, serão 15 espetáculos infantis e juvenis distribuídos em 17 apresentações em nove dias ininterruptos de programação, de 7 a 15 de junho.

Escolas e instituições sociais já podem entrar em contato para agendar sua participação na plateia pelo e-mail festecriproducao@gmail.com. A programação completa e os ingressos para o público em geral estão disponíveis no site www.festecri.com.br.

A 4ª edição do Festecri tem apoio institucional do Goethe-Institut e realização do Multipalco Eva Sopher, Cardápio Cultural e Primeira Fila Produções.

Serviço

O quê: 4ª edição do Festecri - Festival de Teatro para Crianças em Porto Alegre

4ª edição do Festecri - Festival de Teatro para Crianças em Porto Alegre Quando: de 7 a 15 de junho, com apresentações sempre às 15h

de 7 a 15 de junho, com apresentações sempre às 15h Onde: no Teatro Simões Lopes Neto, no Teatro Oficina Olga Reverbel (ambos no Multipalco Eva Sopher, na Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico) e no Goethe-Institut (Rua 24 de Outubro, 112 - Moinhos de Vento)

Ingressos a preços populares

Para o público em geral: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteiro), à venda no site www.festecri.com.br ou, nos locais, a partir de uma hora antes do início das apresentações (neste último caso, com pagamento exclusivamente por pix).

Para escolas públicas, ONGs, instituições sociais, projetos sociais e casas de acolhimento: é tudo gratuito, mediante agendamento pelo e-mail festecriproducao@gmail.com