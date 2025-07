Festa Boys Don't Cry, de Mauro Borba, celebra 25 anos com clássicos dos anos 1980, 1990 e 2000 

A coisa toda começou em 2000, quase como uma brincadeira. O tempo passou, e a balada Boys Don’t Cry, comandada pelo craque Mauro Borba, uma das vozes mais celebradas da 102.3, está fazendo 25 anos de história. Com festa, claro.

Será no Bar Opinião, em Porto Alegre, no próximo sábado (5) (leia os detalhes no fim do texto). A celebração promete reunir gerações apaixonadas pelos clássicos do pop e do rock das décadas de 1980, 1990 e 2000. É para se acabar dançando, exatamente como tudo começou.

À época, Mauro recebeu o convite da amiga Cecilia Capovilla para discotecar "uma noite anos 80" no lendário bar Elo Perdido.

— Eu nunca imaginei que aquela noite duraria 25 anos — brinca Mauro.

A balada cresceu e se consolidou depois do convite da Branco Produções, de Carlos Branco, para ocupar o antigo Porto de Elis, rebatizado de Teatro de Elis. A partir dali, recebeu o nome do programa homônimo — Boys Don’t Cry, na extinta Pop Rock, retomado em 2024, na 102.3.

— Eu sempre gostei de tocar The Cure, The Smiths e David Bowie, e, naquela época, já tinha um revival dos anos 80. Deu muito certo — relembra Mauro.

Com o tempo, a Boys Don’t Cry ganhou vida própria e passou por várias outras casas emblemáticas da noite porto-alegrense (como Crocodilus, Cine Teatro, Dhomba, Ocidente, Beco, DC Navegantes e Viva Open Mall). Houve, inclusive, edições no Interior, na Região Metropolitana e até do outro lado do oceano, em Lisboa, Portugal.

A origem do nome

O nome do programa (e, por tabela, da festa) foi uma sugestão da locutora Marta Machado, então colega de Mauro Borba na Pop Rock. A inspiração veio da icônica canção do The Cure e se mostrou certeira. Ajudou a consolidar a identidade do evento.

Com o passar dos anos, a seleção musical foi incorporando sucessos da década de 90 e do início dos anos 2000, sempre mantendo a essência nostálgica.

Apesar disso, Mauro diz que o público não se enquadra em nenhuma "caixinha". A maioria dos frequentadores já passou dos 40, mas muita gente na faixa dos 20 participa. O segredo é um só: música boa.

A celebração

Para comemorar os 25 anos, a edição especial da festa será no próximo sábado (5), às 23h, no Bar Opinião, um dos palcos mais simbólicos da cultura musical de Porto Alegre.

Além de Mauro Borba, a festa de aniversário vai contar com o DJ Luciano Mazim e com o convidado especial DJ Jairo Fernandes.

Os ingressos antecipados estão à venda pelo Sympla (clicando aqui).

Sobre Mauro Borba

Com mais de 40 anos de experiência em rádio, Mauro Borba participou da criação de rádios como Bandeirantes FM, Ipanema FM e Pop Rock, onde apresentou os programas A Hora do Rush e Boys Don’t Cry, que acompanharam gerações de ouvintes gaúchos.

Jornalista com MBA em Gestão Empresarial e mestrado em Comunicação Social, Mauro também é autor dos livros Prezados Ouvintes – Histórias do rádio (2001) e Pop Rock e Cafezinho – Aconteceu desse jeito (2019).