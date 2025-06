​Estúdio de Porto Alegre é premiado em Cannes por jogo que auxilia no diagnóstico de Alzheimer

Integrantes da Cheil Espanha (agência), Pé Grande (produtora de animação) e Hefty (produtora de áudio) em Cannes. Pé Grande / Divulgação

Com sede em Porto Alegre, o estúdio de animação Pé Grande foi um dos vencedores do Cannes Lions International Festival of Creativity, prêmio internacional de publicidade, na categoria Health & Wellness – Use of Technology. O grupo recebeu um Leão de Prata pelo jogo The Mind Guardian, que detecta sinais precoces de Alzheimer e de outras doenças neurológicas com 97% de precisão.

Mesmo que o estúdio tenha sede na capital gaúcha, a produção é considerada pelo prêmio como espanhola: foi desenvolvida para a Samsung Espanha e produzida em parceria com empresas europeias e a produtora de áudio brasileira Hefty. A Pé Grande assinou a animação 3D do trailer, traduzindo visualmente em poucos segundos o universo do jogo.

O projeto teve início em 2014, com pesquisadores que exploraram o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina para detectar o declínio cognitivo. Inicialmente composto por seis jogos, evoluiu para um aplicativo que foca em três áreas da memória consideradas pelos cientistas como fundamentais para diagnósticos: episódica, semântica e processual.

No game, o jogador explora, em primeira pessoa, uma cidade aberta. Enquanto isso, uma IA analisa em tempo real as decisões do usuário, transformando-as em dados sobre a saúde cognitiva dele.

O aplicativo está disponível para tablets Android na Espanha e teve mais de 20 mil downloads. Além do título em Cannes, o produto também foi premiado no Clio Health (dois ouros, uma prata e dois bronzes) e no festival El Sol (uma prata e dois bronzes).

Veja o trailer do jogo