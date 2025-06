Em painel sobre mapeamento genético de pets, cachorrinha rouba a cena na Gramado Summit

Cheia de charme, a mascote (de crachá e tudo) brilhou no Palco Insurgente, no bate-papo O Futuro Pet - Genética, Comportamento e Bem-Estar Animal, ao lado da tutora, a jornalista Carolina Argenti Rocha, e de dois convidados especiais: Alexandre Rossi, o Dr. Pet, especialista em comportamento animal e apresentador de TV (você já deve ter visto o veterinário na Globo ou na NetGeo), e Eduardo Lemos, CEO da Petgenoma.

— Eu perguntei aos dois se podia trazer ela junto ao palco, e eles toparam. É uma alegria, porque ela adora. No dia anterior a Pipô já circulou pelo evento e fez o maior sucesso — conta Carol, a verdadeira mediadora do painel.

— Perdi meu boxer cedo, e a gente sempre tem uma vontade de fazer com que eles vivam mais. Então, juntei um time maravilhoso de biólogos e criei a Petgenoma. Tem grandes beneficiários nisso: o cão e quem cria cães com responsabilidade. Se você sabe que o animal tem pré-disposição genética para uma determinada doença, você pode cuidar melhor dele para que ele tenha uma qualidade de vida melhor — explicou Edu.

A genética, na avaliação do Dr. Pet, é uma forma de saber “a história do passado e do futuro do cachorro”.