"Demorei a me aceitar como homem gay", diz governador Eduardo Leite no programa "Potter Entrevista"

Programa foi gravado no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre.

Assisti em primeira mão ao episódio de abertura de Potter Entrevista , o novo programa da Rádio Gaúcha, comandado por Luciano Potter , expoente da atual geração de comunicadores gaúchos. Com estreia marcada para este sábado (28), às 20h, o bate-papo inaugural é com o governador Eduardo Leite , que mostra um lado pouco conhecido dos gaúchos: a sua intimidade .

Em uma conversa franca, conduzida com habilidade pelo entrevistador, Leite tira a "couraça". Fala de quando chorou, sozinho no quarto, durante a catástrofe climática de 2024, e conta, de forma aberta, o quanto foi difícil se assumir como homem gay :

— Eu tinha para mim que era importante falar sobre isso, porque eu realmente acredito que estar no governo não é apenas sobre gerir o orçamento, as obras, planilhas, programas. É também sobre ajudar a inspirar e conduzir um avanço civilizatório (...) Eu mesmo demorei a me aceitar como um homem gay. Talvez eu tenha tido algum interesse na adolescência que reprimi. Namorei meninas depois. Entendi que aquele interesse tinha ficado para trás, como se fosse uma fase.