Companhia de Ópera do RS terá seis grandes produções até o fim de 2025 e projeto de formação de plateias 

Depois de inaugurar em grande estilo o Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, em março deste ano, a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) prepara seis novas e grandiosas produções com estreias previstas até o fim de 2025. Uma delas prestará homenagem ao centenário do payador Jayme Caetano Braun.

Sim, você leu certo: o missioneiro gaúcho, conhecido e celebrado no meio tradicionalista, vai virar ópera (leia os detalhes aqui).

Parte da programação e a retomada do projeto Ópera Estúdio (espécie de "fábrica de cantores" que tem atraído gente de todo o Brasil a Porto Alegre) serão viabilizadas graças a uma parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, apoiadora de primeira hora. A companhia também terá patrocínio privado, via Lei Rouanet.

É uma ótima notícia para o RS, um sinal de valorização da cultura.

A programação, que começa em agosto e segue até dezembro, é dirigida por dois craques: o tenor Flávio Leite e a soprano Eiko Senda, idealizadores e líderes da companhia. Em 2022, eles tiveram a ousadia de acreditar que a ópera poderia voltar a ter voz e vez no Rio Grande do Sul. Deu tão certo, que o grupo vem esgotando ingressos e encantando o público por onde passa.

— Em três anos, fizemos 17 espetáculos diferentes, em 13 cidades gaúchas, sempre com teatros lotados — destaca Flávio.

As novas apresentações, que serão encenadas no Multipalco Eva Sopher, incluirão títulos do grande repertório operístico (como La Traviata e João e Maria), uma raridade barroca (leia mais abaixo) e a estreia do espetáculo inédito sobre Caetano Braun, com composição encomendada pela companhia ao multi-instrumentista gaúcho Vagner Cunha.

Outra baita novidade será o Resumo da Ópera. Antes de cada estreia, diretores e cantores darão palestras para a formação de plateias. A ideia é traduzir o universo lírico para quem estiver disposto a saber mais. É uma forma de popularizar o segmento, e isso é genial.

Os espetáculos

"La Traviata" - em agosto

Para a celebrar os 150 anos da imigração italiana no RS, o Teatro Simões Lopes Neto receberá, nos dias 8, 9, 10 e 11 de agosto La Traviata, de Giuseppe Verdi. É considerada uma das maiores óperas italianas de todos os tempos.

Inspirada no romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho (1848), a trama segue Violetta Valéry, uma cortesã parisiense que se apaixona por Alfredo Germont. Convencida pelo pai do jovem a romper o relacionamento, ela se sacrifica para preservar a honra da família.

A montagem terá concepção e direção cênica de Flávio Leite, direção musical e regência de Marcelo de Jesus (do Amazonas) à frente da Orquestra Theatro São Pedro e nomes como Ludmilla Bauerfeldt, Elisa Machado, Giovanni Tristacci, Felipe Bertol, Lício Bruno e Marcelo Ferreira no elenco, além da participação do excelente Coro Lírico da Cors, dirigido por Sérgio Sisto.

"L'Elisir d'amore" - em setembro

Ainda celebrando os 150 anos da imigração italiana, em parceria com o Consulado Geral da Itália em Porto Alegre, a companhia vai apresentar L'Elisir d'amore, de Gaetano Donizetti, nos dias 20 e 21 de setembro, também no Teatro Simões Lopes Neto.

O personagem central desta ópera é o camponês Nemorino, que, apaixonado por Adina e julgando-a inalcansável, recorre aos serviços do charlatão Dulcamara, vendedor de um elixir miraculoso que permite conquistar os corações.

A grande sacada: o roteiro será atualizado para os dias de hoje, passando-se na Serra Gaúcha entre imigrantes italianos e alçando o vinho a grande agente de transformação. A direção cênica será de Carlos Rodriguez e a direção musical, de Sérgio Sisto. A Orquestra Theatro São Pedro será regida por Evandro Matté.

No elenco, estarão nomes como Giovanni Tristacci, Felipe Bertol, Débora Faustino, Elisa Lopes, Guilherme Roman, Daniel Germano e Camila Umpièrrez.

"Il trionfo del Tempo e del Disingano" - em outubro

A Companhia de Ópera do RS trará pela primeira vez ao Brasil a obra-prima barroca Il trionfo del Tempo e del Disingano, de Händel, ao Teatro Oficina Olga Reverbel nos dias 18, 19 e 24 de outubro.

Em uma parceria inédita com a Bach Society Brasil e a Plural Companhia de Dança, o espetáculo unirá ópera e balé com direção musical de Fernando Cordella, direção cênica de William Pereira, direção vocal de Vitor Philomeno, direção de dança de Maurício Miranda e coreografia de Milton Coati.

No elenco, estarão Carla Domingues, Carol Braga e Roger Scarton, ao lado de oito bailarinos da Plural Companhia de Dança.

"Em busca de paisagens perdidas" - em outubro

O poeta missioneiro Jayme Caetano Braun, em fotografia de 1987. Tude Munhoz / Agencia RBS

Um dos grandes destaques do ano será Em busca de paisagens perdidas, de Vagner Cunha, com libreto (texto cantado) do crítico teatral, jornalista e escritor Renato Mendonça e concepção e direção cênica de Carlota Albuquerque.

Encomendada pela companhia especialmente para a ocasião, a obra vai celebrar os 100 anos do payador e poeta gaúcho Jayme Caetano Braun.

Inédita, a montagem contará com a direção musical e regência do maestro André dos Santos (da Bahia) frente à Filarmônica Ontoarte Recanto Maestro (Forma) e terá duas apresentações: nos dias 25 e 26 de outubro, no Teatro Simões Lopes Neto, e no dia 1º de novembro, no Palco Bell´Anima Recanto Maestro, em São João do Polêsine.

Além de Pirisca Grecco como Jayme, o elenco contará com Eiko Senda, Carla Maffioletti e Elisa Lopes (como solistas centrais), acompanhados de Raquel Fortes, Maicon Cassânego, Luciane Bottona e Guilherme Roman. Completará o time a bailarina Emily Borghetti.

"João e Maria" - em dezembro

Nos dias 6 e 7 de dezembro, no Teatro Simões Lopes Neto, a Cors apresentará João e Maria, uma adaptação em português da ópera Hansel und Gretel, do compositor alemão Engelbert Humperdinck, inspirada no clássico homônimo dos irmãos Grimm.

O espetáculo encerrará a programação do Ópera Estúdio 2025, o programa de formação continuada para cantores líricos e pianistas correpetidores (como são chamados aqueles que acompanham os cantores líricos) que será desenvolvido a partir de setembro nas dependências do Multipalco.

A concepção e direção cênica serão da premiada diretora gaúcha Camila Bauer, com preparação corporal de Carlota Albuquerque e direção musical e regência de Gabriel Schirato (de São Paulo), frente ao elenco do Ópera Estúdio 2025 e da Orquestra Theatro São Pedro.

Concerto de Natal - em dezembro

Por fim, no dia 19 de dezembro será apresentado o já tradicional Concerto de Natal, unindo os participantes do Ópera Estúdio 2025 e a Orquestra Jovem Theatro São Pedro em um grande espetáculo natalino no Teatro Simões Lopes Neto.

O espetáculo será regido pela maestra gaúcha Keliezy Severo.

Resumo da Ópera

Outra grande novidade será a formação para plateias através do projeto Resumo da Ópera.

Trata-se uma palestra com especialistas que ocorrerá sempre duas horas antes de cada estreia de espetáculo (sobre a obra que será apresentada), além de masterclasses e cursos abertos à comunidade com profissionais participantes da temporada, com nomes nacionais e internacionais lado a lado com os talentos da Cors.

Mais detalhes