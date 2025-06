Como um casal que se apaixonou em Porto Alegre conquistou Paris com frango assado e drinques autorais

Localizados na charmosa Rue du Général Renault, no 11º arrondissement (como são chamadas as regiões parisienses), nos arredores da Bastilha, os estabelecimentos ficam lado a lado e costumam lotar.

— Nos conhecemos em Porto Alegre e nos apaixonamos. Então, convidei o Lucas para vir comigo para a França, onde vive a minha família. Viemos para ficar três meses. Ele cursou a Escola de Cozinha e conseguiu trabalho em um restaurante bastante tradicional, da velha guarda. Acabamos ficando. Eu também fiz cursos e me tornei sommelière — conta Ninon, que sempre sonhou em ser reconhecida no RS (e em "sair na Zero Hora").

Depois de estudar e ganhar experiência, eles abriram o Brutos , com um diferencial para Paris: comida feita na brasa . Deu tão certo, que o estabelecimento foi destaque no jornal Le Figaro . O local ficou famoso, entre outros pratos, pelo frango assado inteiro, servido aos domingos e muito apreciado pelos franceses.

Carta de drinques de bartender porto-alegrense

Em abril deste ano, Ninon e Lucas decidiram dar um novo passo e convidar Fred Müller , sócio e bartender do Capincho , em Porto Alegre, para ir até Paris. A dupla queria que Fred elaborasse a carta de drinques da temporada primavera-verão do Bar Principal.

Antes de seguir, uma breve explicação: o Capincho, para quem não sabe, é um dos quatro restaurantes gaúchos no ranking dos 100 melhores do Brasil. Para completar, ele conquistou o sétimo lugar entre os bares mais amados do país, segundo a Revista Exame. O Olivos657, primeiro bar do Fred (onde tudo começou) também ganhou destaque na lista.