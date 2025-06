Com sede em um casarão na Cidade Baixa, Academia Literária Feminina luta para virar centro cultural

Foi uma ousadia. Em 1943, um grupo de mulheres liderado por Lydia Moschetti (escritora, artista, promotora cultural, ativista social e filantropa) criou a Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul. Oitenta e dois anos depois, suas sucessoras lutam para recuperar a sede da instituição e fazer dela um centro cultural em Porto Alegre.

A sede fica em um antigo casarão no número 933 da Rua Sarmento Leite, na Cidade Baixa, e acaba de ter a fachada recuperada. Mas há muito por fazer. Sempre houve.

A história do lugar é de luta. No início do século 20, escritoras e pensadoras — por mais geniais que fossem — não eram aceitas na Academia Riograndense de Letras, à época, território exclusivo dos homens. Foi assim que Lydia, inconformada, liderou o movimento para criar a academia feminina.

— Não foi para fazer um clube da Luluzinha. Foi uma luta por reconhecimento. Sempre nadamos contra a corrente — diz a jornalista Teniza Spinelli, diretora do Memorial Feminino da academia e ocupante da cadeira nº 31.

E elas seguem assim, nadando no mar revolto.

Mantida graças a doações e contribuições das acadêmicas (são 40 cadeiras, 32 delas ocupadas), a casa na Sarmento Leite sofre com a falta de recursos e com os efeitos do tempo.

Em março, a academia elegeu uma nova presidente, a escritora Bernadete Saidelles, que decidiu liderar um movimento pela revitalização do sobrado.

— A casa estava fechada e praticamente abandonada. Queremos mudar isso. Queremos que o local seja um centro cultural aberto ao público, que possa receber atividades, cursos e lançamentos de livros. Mas, para isso, precisamos de apoio — diz Bernadete.

Elas conseguiram renovar a fachada (antes coberta de pichações) graças a uma campanha de doações organizada pela acadêmica Zaira Cantarelli, que arrecadou R$ 3,6 mil. Falta reformar a rede elétrica, consertar o telhado (há infiltrações), pintar e arrumar o pátio, adquirir uma geladeira e outros itens que permitam a realização de eventos.

Estive lá, conheci o prédio e vi o potencial do espaço. Se elas conseguirem, será bom para o bairro e para Porto Alegre. E não apenas para as mulheres.

— Queremos reabrir as portas para os homens também. Para todos. Não vamos repetir o que fizeram conosco no passado — diz Bernadete.

Como apoiar

Você pode doar qualquer valor por meio do pix 92985746000110 (CNPJ) ou por transferência bancária: Banco Sicredi, agência 0116, conta 33473-5, CNPJ 92985746/0001-10, para Academia Literária Feminina.

As acadêmicas também aceitam apoio com materiais para as reformas e a doação de eletrodomésticos. Contatos pelo WhatsApp (51) 99298-8455.

Ação solidária

Há, também, uma rifa em andamento para ajudar a instituição. Confira os detalhes abaixo: