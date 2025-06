Com queda de 100 metros a 125 km/h, cidade na serra gaúcha tem primeiro salto de pêndulo duplo do Brasil 

Conhecida pelas belezas naturais, Canela, na Serra, está dando um passo (literalmente) ousado rumo ao turismo de aventura, com uma experiência inédita no país: o salto de pêndulo duplo, no qual duas pessoas pulam juntas no abismo, com equipamentos de alta segurança.

A nova experiência foi lançada nesta semana no Parque do Caracol pela Natural Extremo, empresa que é referência nacional em experiências do tipo.

Com uma queda de 100 metros e velocidade que pode chegar a 125 km/h em apenas quatro segundos, o salto é um mergulho na adrenalina. Detalhe: a novidade é a primeira operação do gênero aberta ao público no Brasil. A atração está estrategicamente posicionada diante da Cascata do Caracol, um dos destinos mais deslumbrantes da região Sul.

A atividade é inspirada em modelos internacionais já consagrados em países como na Nova Zelândia, os Estados Unidos e a África do Sul.

Além de inovadora, a atração é absolutamente segura. O salto conta com equipamentos de última geração. PEDRO FREIBERGER Head de Projetos da Natural Extremo

De acordo com a Natural Extremo, a segurança é garantida por uma tecnologia exclusiva de cabos de aço e ancoragens de teleférico, além de acompanhamento técnico especializado em cada etapa.

Sócio fundador da Natural Extremo e detentor de dois recordes mundiais no Guinness Book (um deles por atravessar um highline entre balões a quase 2 mil metros de altura), Rafael Bridi destaca que essa nova modalidade foi pensada para ser uma experiência marcante. Nas palavras dele, é mais do que um salto, “é uma vivência transformadora" e uma virada de chave para consolidar a região como um principais polos de turismo de aventura do país.

A estrutura

A construção da estrutura exigiu investimento de R$ 3,5 milhões e passou por rigoroso planejamento técnico e ambiental.

Toda a instalação foi projetada para preservar a vegetação nativa e minimizar o impacto visual e ecológico no Parque do Caracol.

Como funciona

As vendas de ingressos ocorrem pela internet, no site oficial da Natural Extremo, e no local da atração. A operação é feita com agendamento prévio e conta com atendimento personalizado de uma equipe técnica treinada para garantir segurança e profissionalismo do início ao fim.

A atividade funciona de quinta a segunda-feira, e os valores na baixa temporada (com exceção do mês de julho, que é considerado alta temporada) são:

R$ 515 para o salto de pêndulo individual

R$ 710 para o salto de pêndulo duplo

R$ 200 para um segundo salto no mesmo dia

Para participar, é necessário ter altura mínima de 1m40cm. O peso máximo permitido é de 120 quilos para saltos individuais e 180 quilos no total para saltos em dupla. Para eternizar a aventura com todos os detalhes, é possível adquirir o pacote de fotos e vídeo 360° por R$ 300.

Sobre a Natural Extremo

Fundada em 2018, a Natural Extremo soma mais de 30 mil aventuras extremas realizadas. Referência em turismo de aventura no país, a empresa tem sede em Florianópolis (SC).

Atualmente, opera em dois destinos: Urubici (SC), no Parque Mundo Novo, e Canela (RS), no Parque do Caracol.