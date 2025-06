Com Paulo Guedes, Conferência Mentes Brilhantes deve reunir 3,5 mil pessoas em Porto Alegre

Com previsão de receber 3,5 mil empreendedores, a Conferência Mentes Brilhantes voltará ao palco do Auditório Araújo Vianna , em Porto Alegre no dia 24 de junho.

Entre os palestrantes confirmados, estão o ex-Ministro da Economia, Paulo Guedes , o presidente do Grupo Cimed, João Adibe Marques, e a empresária e sócia-conselheira do Grupo Studio, Juliana Tescaro.

— A Conferência Mentes Brilhantes é mais do que um evento. É uma plataforma de conexões e de transformação. Assim como no Vale do Silício surgiram gigantes como Amazon, Google e Tesla, porque as pessoas decidiram desafiar os padrões e pensar fora da curva, aqui reunimos mentes que vibram alto, que superam limites e transformam realidades — diz Márcio Oliveira, idealizador do projeto e CEO do Grupo Mentes Brilhantes.