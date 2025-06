Com embalagem de petisco chinês em Torres, está aberta a temporada de lixo global no litoral do RS

Pedi ajuda da inteligência artificial para saber do que se trata: o texto é traduzido como mian jin ou seitan, alimento à base de glúten de trigo. "A embalagem indica que o sabor é levemente picante", temperado com cominho e pimenta. Seria um petisco popular na China, segundo a IA, encontrado em lojas de conveniência e supermercados.

Se é isso mesmo, não sei dizer (está tudo em chinês, e eu confesso minha ignorância). O que sei é que, a partir de agora, o tal petisco pode ser encontrado também aqui, no Litoral Norte, em pleno Rio Grande do Sul, do outro lado do mundo.