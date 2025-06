Com curso de sommelier de erva e diploma universitário, nasce a Escuela Argentina de Yerba Mate; leia entrevista

A Argentina agora tem a sua primeira escola dedicada ao estudo formal da erva-mate. A Escuela Argentina de Yerba Mate, com aulas que se iniciam na próxima segunda-feira (23), vai oferecer certificações da Universidad Abierta Interamericana (UAI).

A proposta é formar “sommeliers de yerba” (a exemplo dos sommeliers de vinho), além de “yerba mate blender” (misturadores profissionalizados) e de alunos formados em "Marketing de Yerba Mate". Os cursos são 100% online, ministrados por Liliana Venerucci e Diego Morlachetti, especialistas em infusões.

Em 2009, a dupla foi responsável pela fundação da Escuela Argentina de Té (chá), onde começaram a ser oferecidos os primeiros cursos de erva-mate há três anos. Devido ao sucesso das aulas sobre o tema, os professores decidiram ampliar a oferta e lançar uma escola especializada no assunto.

A coluna conversou com Liliana sobre o novo projeto e a importância cultural do mate. Leia a entrevista a seguir.

Por que criar uma escola de erva-mate?

A ideia surgiu da necessidade de empreendedores e produtores de ter uma estrutura educacional onde pudessem aprofundar seus conhecimentos, esclarecer dúvidas, usar um vocabulário comum e aprender a se comunicar sobre a erva-mate.

Qual o papel da erva-mate para a cultura argentina?

Somos um país moldado pela imigração e, ao mesmo tempo, onde existem raízes nativas de comunidades que habitaram esta terra. A erva-mate é o símbolo que une raças e entrelaça camadas da sociedade argentina. Seu consumo se distribui de norte a sul, de leste a oeste, e é o alimento mais consumido nos lares argentinos: está presente em 93% dos lares do país. Para os argentinos, o mate representa paixão, amizade e união.

Quais as diferenças entre o consumo de mate na Argentina, no Brasil e em outros países da América do Sul?

As diferenças entre os países que consomem erva-mate se devem ao produto. No Brasil, a moagem é fina, sem envelhecimento. A erva-mate argentina é moída de forma mais heterogênea, contém 35% de talos e é envelhecida por seis a 24 meses. A erva conhecida como "tipo uruguaio", que é produzida no Brasil, é finamente moída, mas também passa por um envelhecimento significativo. Por outro lado, a erva produzida no Paraguai é semelhante à produzida na Argentina, mas se diferencia por ser geralmente aromatizada, com ervas como hortelã ou frutas cítricas.

O que tu achas do chimarrão brasileiro?

O que conhecemos por chimarrão é um legado das comunidades guaranis, tanto para o Brasil, por meio dos portugueses, quanto para a Argentina por meio dos espanhóis. Os europeus foram responsáveis por escrever o conhecimento sobre a erva-mate, que as comunidades guaranis transmitiam de maneira oral. O chimarrão em si é uma bebida muito particular, preparada em uma cuia e com uma boa quantidade de erva. É um produto com alta concentração de clorofila, por não usar erva envelhecida. É bem diferente para o paladar argentino. Tem um sabor menos amargo do que a erva-mate argentina. É muito mais aromática e as notas herbáceas se destacam, devido a grande disponibilidade de clorofila ao longo da infusão.

Como preparar um bom mate, segundo Liliana

Temperatura da água : não deve superar os 80°C, já que, independentemente da moagem da erva, uma água muito quente resulta em uma infusão amarga

: não deve superar os 80°C, já que, independentemente da moagem da erva, uma água muito quente resulta em uma infusão amarga Higiene : a bomba deve ser higienizada mensalmente com água fervente e produtos como bicarbonato de sódio

: a bomba deve ser higienizada mensalmente com água fervente e produtos como bicarbonato de sódio Amor: a pessoa que prepara o mate precisa colocar a erva na cuia, estabilizando-a e despejando a água com calma. É importante realizar todo esse processo com muito amor, dedicação e carinho