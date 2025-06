Com concerto gratuito, Banda Municipal de Porto Alegre celebra 100 anos no palco da Ospa

Uma preciosidade da Capital está fazendo 100 anos: a Banda Municipal de Porto Alegre. Criada em 19 de maio de 1925 pelo então intendente Otávio Rocha (cargo equivalente ao de prefeito), a instituição celebra a data com um baita espetáculo.

Pela primeira vez, o grupo vai subir no palco da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Será neste sábado (14), às 17h, com entrada franca e um programa de tirar o chapéu (leia mais abaixo).

— Será um momento especial e um privilégio muito grande. Vamos fazer uma apresentação histórica, à altura da trajetória do grupo — promete o músico e diretor Eliseu Rodrigues.

Não é exagero dizer que a banda é uma sobrevivente — do tempo, das crises, da pandemia, da enchente.

Mantida pela gestão municipal, ela surgiu em 1925 “nos moldes europeus” (como determinou Otávio Rocha) e estreou no Theatro São Pedro em 13 de junho de 1926.

Depois, passou a se apresentar também no coreto da Praça da Alfândega e no primeiro Auditório Araújo Vianna, onde hoje fica a Assembleia Legislativa. Na época, os concertos chegavam a ser vistos por 1,2 mil espectadores, além daqueles que ouviam as apresentações na Rádio Gaúcha, que transmitia os espetáculos.

Desafios

A banda começou com pompa e grande investimento, mas nem sempre foi assim. Como tudo que envolve arte no nosso país, o grupo enfrentou momentos de desvalorização, percalços e recursos parcos. Continua sem uma sede própria (os ensaios ocorrem na Sala Álvaro Moreira e no Teatro Túlio Piva), e o último concurso para músicos ocorreu em 1999.

Apesar disso, a Banda Municipal segue firme e vive uma fase de revalorização — o concerto deste sábado, que vai começar com O Guarani, de Carlos Gomes, e terminar com Brazilian Festival (um pot-pourri de clássicos da MPB), representa esse momento de retomada, com uma série de novas apresentações previstas para o ano.

— É essencial que a gente ocupe os espaços, e essa parceria com a Ospa é muito importante, tanto quanto o apoio da Liliana Cardoso (secretária municipal da Cultura), que é do meio artístico e reconhece a importância do nosso trabalho — destaca Eliseu.

Vale muito “ver a banda passar” outra vez. Prestigie!

Serviço

Com regência de Wilthon Matos, a Banda Municipal de Porto Alegre se apresenta neste sábado (14), às 17h, na Casa da Ospa, que fica na Avenida Borges de Medeiros, 1501, no prédio do Centro Administrativo

A entrada é franca

Tem estacionamento gratuito no local

O programa

Abertura: “O Guarani” - Antônio Carlos Gomes

“A Travessia do Rio da Prata” - Renato Dall Ago

“Rhapsody in Blue” - George Gershwin - Solista: André Carrara/Piano

“October” - Eric Whitacre

“Um Swing da Pesada” - Daniel Wolff

“Retratos Brasileiros” (Tico-Tico, Brasileirinho, Na Glória, Flor de Lis, Berimbau, Chega de Saudade e Aquarela do Brasil), com arranjos de Gilson Santos

“Brazilian Festival” (Garota de Ipanema, Corcovado e Samba de uma Nota Só), com arranjos de Howard Cable

Anote aí