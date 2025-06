Com famoso jurado de reality de doces, RS terá maior evento de confeitaria do Sul do país

Lucas Corazza será um dos destaques do evento. Sugar Cake Show / Divulgação

Os pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, vão receber o maior evento de confeitaria do sul do país. Adiado pela enchente de 2024, o Sugar Cake Show ocorre nos dias 24 e 25 de junho. À frente, está a empresária Adriana Kauer, dona de uma mais tradicionais lojas de produtos para confeiteiros do Mercado Público de Porto Alegre.

Destinado a profissionais e amadores, chefs de cozinha e a qualquer pessoa apaixonada por doces e gastronomia, o evento vai reunir os grandes talentos do setor, proporcionando aprendizados e trocas de experiências.

Entre os destaques já confirmados, estão Lucas Corazza, jurado no programa Que Seja Doce, no GNT, Tábata Romero, doceira e influenciadora com mais de 770 mil seguidores, e César Yukio, primeiro campeão do MasterChef Brasil Confeitaria. A organização espera a participação de cerca de 600 pessoas.

— Estávamos nos programando para realizar o Sugar em 2024, nesta época do ano. A enchente frustrou nossos planos, assim como o de outras milhares de pessoas que acabaram atingidas pelas cheias. Para mim, promover o Sugar agora é uma forma de recomeço, de mostrar que as coisas podem, sim, voltar a ser como antes. Voltamos ainda mais entusiasmados e com vontade de fazer um evento inesquecível — diz Adriana.

A Comercial Martini, loja que a empresária herdou do pai e que soma mais de 40 anos no Mercado Público, foi duramente afetada pela enchente, tanto na sede quanto no depósito, localizado na Avenida Ramiro Barcelos. Apesar de tudo, Adriana arrumou forças para ajudar a quem, como ela, também precisava de apoio para recomeçar.

— Promovi o SOS Confeitaria RS, beneficiando 78 pessoas. O que prova que, juntos, podemos fazer a diferença — destaca a empreendedora, que pouco antes da enchente havia localizado uma "parede secreta" na loja, transformada em uma espécie de relicário à vista dos clientes.

Serviço

O Sugar Cake Show ocorrerá nos dias 24 e 25 de junho, das 10h às 18h, nos pavilhões da Fenac (junto à SulServ), em Novo Hamburgo.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp (51)99138-5830 ou pelo Sympla (clicando aqui).

Os destaques

Até agora, 20 nomes já confirmaram presença na edição deste ano. Confira alguns:

Lucas Corazza - De humor delicioso e coração generoso, Lucas ajudou diversas vezes gaúchos e gaúchas, inclusive participando do SOS Confeitaria RS. Trabalhou com os chefs Alex Atala, Bel Coelho, Mara Mello, Henri Schaëfer e Javier Torres, grandes nomes e professores que lhe ensinaram a base da cozinha. Estudou na École Nationale Supérieure de la Pâtisserie. Fez parte do programa “A Confeitaria” do canal Bem Simples. Desde 2015, Lucas é jurado no programa Que Seja Doce, no GNT.

Tábata Romero - Iniciou sua jornada vendendo brigadeiros nas ruas há cinco anos e, com o sucesso obtido, decidiu se tornar uma influenciadora digital. Criou um canal no YouTube, que já conta com mais de 770 mil seguidores, onde ensina diversas receitas e oferece dicas de confeitaria.

Ana Costa - Sempre esboçou o amor pela culinária, enquanto observava atenta as avós cozinharem. Desde de 2009, ministra aulas de culinária em todo o Brasil. Tem especializações em Paris, na Ecole Lenotre.

César Yukio - Primeiro campeão do MasterChef Brasil Confeitaria, é conhecido por seu trabalho na confeitaria contemporânea japonesa, especialmente o estilo Yogash. Formado em Gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi e pelo L'Institut Paul Bocuse, também cursou especializações em confeitaria em Paris e Buenos Aires. Ele é um dos embaixadores da U.S. Food Experience e ministra aulas de confeitaria no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão.

Isamara Amâncio - YouTuber brasileira, conhecida por suas receitas fáceis e deliciosas. Começou a carreira no YouTube em 2010 e se destacou por seu programa "Dia Dia" na Rede Bandeirantes. Também ensina receitas em seu canal, que conta com quase 10 milhões de inscritos, e compartilha dicas em seu perfil no Instagram.