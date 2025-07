Com canoa de bambu no teto, restaurante de culinária asiática é pedaço de Bangkok em Porto Alegre

A canoa de bambu com seis metros suspensa no teto do Salão dos Espelhos do Asiana, em Porto Alegre, lembra os famosos mercados flutuantes de Bangkok, capital da Tailândia. O gosto da comida — tendência na gastronomia mundial — é o destaque do restaurante de sabores asiáticos que está completando cinco anos na Capital.

O cheiro da pimenta, do curry e do gengibre, do molho de peixe e de todas as combinações exóticas e excêntricas ao paladar ocidental não engana: é a culinária thai em pleno bairro Moinhos de Vento.

No teto, a canoa chama a atenção de quem chega, e ela não está sozinha: é acompanhada do "bambuzal" que brota em 35 luminárias espalhadas pelos 600 metros do empreendimento comandado pelo chef Victor Jongh.

A obra tem a assinatura do artesão paulista Nivaldo Feliciano, que mantém ateliê em Santa Cruz do Sul, onde escolheu viver. Ele descobriu o bambu em 2002, como hobby. Começou a fazer tochas para festas, percebeu o nicho e largou a atividade de vendedor de livros médicos para fazer arte com a fibra natural. Virou referência.

O pedido inusitado (que restaurante instala uma canoa de bambu no teto?) partiu do arquiteto Conrado Lang Silva, do escritório TAO Arquitetura, responsável pelo projeto do empreendimento. A inspiração veio da obra Passage, da artista japonesa Chiharu Shiota, exposta na Winx Tower Frankfurt, na Alemanha.

A obra inspiradora: "Passage", de Chiharu Shiota, em Frankfurt. chiharu-shiota.com/passage / Reprodução

A instalação de Chiharu explora a ideia de jornada e transição, usando fios vermelhos para criar uma teia densa formando barcos e simbolizando a passagem do tempo, as memórias e as experiências.

No Asiana, Conrado buscou uma dupla funcionalidade: envolta em papel de arroz, a canoa de bambu ilumina o ambiente e também é obra de arte que remete a algo flutuando no espaço. Ou nos canais de Bangkok, com todo os seus mistérios e a promessa de sabores desconhecidos e surpreendentes.

Serviço

O restaurante Asiana fica na Rua Dinarte Ribeiro, 148, 2º andar, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Funciona de segunda a sábado a partir das 19h. Mais detalhes em @asianapoa no Instagram.