Com 50 anos de carreira, Fafá de Belém receberá o Mérito Cultural PUCRS em 2025

A solenidade de entrega será no dia 19 de novembro, após o show Sucessos, que a cantora fará no Salão de Atos da PUCRS. Os ingressos já estão à venda (leia os detalhes abaixo).

Sobre Fafá

Fafá de Belém é o nome artístico adotado por Maria de Fátima Palha de Figueiredo, compositora e atriz nascida em Belém do Pará. Ela iniciou a carreira em 1975 com a música Filho da Bahia, na trilha sonora da novela Gabriela.

No campo religioso, Fafá criou há 15 anos a Varanda do Círio de Nazaré, evento cultural paralelo ao Círio de Nazaré, que busca aumentar a visibilidade da festa religiosa que ocorre em Belém. Fafá é a única artista no mundo a cantar para três Papas a convite do Vaticano.