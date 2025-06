Com 16 vinícolas e adega com mais de 4 mil vinhos, serra gaúcha terá Festival Iconos de Sudamérica 

No dia 12 de julho, a Serra Gaúcha será o epicentro da enogastronomia sul-americana, com o Festival Iconos de Sudamérica. O encontro será no 1835 Carne e Brasa, restaurante do Kempinski Laje de Pedra, em Canela, com 16 vinícolas de destaque do Brasil, da Argentina, do Chile e do Uruguai.

Em parceria com a Wine Locals, plataforma gaúcha de experiências no mundo do vinho, o evento já tem confirmadas marcas como Alto de La Ballena (Uruguai), Bodega Garzón (Uruguai), Riccitelli (Argentina), Susana Balbo (Argentina), Viña Cobos (Argentina), Viña Montes (Chile), Viña San Pedro (Chile), Viña VIK Chile (Chile), Zuccardi (Argentina), além de representantes brasileiros como Almaúnica, Don Giovanni, Família Geisse, Foppa & Ambrosi, Guatambu, Miolo e Thera.

Cada uma das vinícolas apresentará rótulos icônicos de alta gama.

A escolha do 1835 como sede do festival não é por acaso: com vista para o bosque e cozinha aberta em vidro, o restaurante vive uma nova fase, com menu renovado (com consultoria da chef Carla Pernambuco), uma carta de vinhos centrada em microproduções nacionais de alta qualidade e a recém-inaugurada Adega 1835, espaço com mais de 4 mil garrafas e duas centenas de rótulos gaúchos, exclusivo para experiências e compras de vinhos.

Durante o festival, cada vinícola terá uma estação conduzida por especialista, onde o público poderá degustar os produtos. A programação contará ainda com estações gastronômicas com carnes na brasa, charcutaria artesanal, queijos da Campanha e porções preparadas com ingredientes do terroir gaúcho. Também haverá jazz ao vivo e DJ.

Para aqueles que quiserem tornar a experiência mais completa, é possível optar pelo ingresso Festival de Iconos + Degustação Orientada, que inclui uma degustação às cegas conduzida por sommelier, com quatro grandes rótulos, um de cada país participante.

A Adega 1835 terá preços promocionais e lotes limitados à venda.

Serviço