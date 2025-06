Com 10 horas de festa, burger, risoto e "ceva" de bergamota, bar na zona sul de Porto Alegre celebra 10 anos

Bruno Küllinger, o dono do bar. Barril Pub / Divulgação

A capital gaúcha tem boemia, sim, apesar da crise na noite porto-alegrense. O Barril Pub, que está fazendo 10 anos, com 10 horas ininterruptas de festa neste sábado (21), na Zona Sul, é um exemplo disso.

A comemoração terá shows com convidados especiais, como o músico Carlinhos Carneiro e o DJ Rafinha Menegazzo, e ingressos a 1kg de alimento não perecível (que serão doados ao Asilo Padre Cacique, das 14h à meia-noite.

Desde 2015, o espaço é um point na esquina da Avenida Wenceslau Escobar com a Rua Dr. Mário Totta, no bairro Tristeza — onde um número cada vez maior de bares e restaurantes atrai um público específico, que mora no sul da Capital. É uma zona que segue crescendo e que é conhecida pela proximidade com o Guaíba e por ruas com cara de Interior.

Há vida noturna por lá, longe da área central, e, no Barril, ela tem gosto de cerveja artesanal e bergamota.

O bar tocado por Bruno Küllinger, com a mãe, Iara, e a mulher, Bárbara Noya, foi um dos precursores na onda das cervejarias feitas artesanalmente e, com o passar dos anos, também se especializou em pratos e bebidas com o típico ingrediente gaúcho (até já ganhou prêmio por isso).

Detalhe do premiado hambúrguer de berga. Barril Bar / Divulgação

Tem hambúrguer com geleia de berga, risoto com gorgonzola e a fruta azedinha, bruschetta no mesmo sabor e, claro, cerveja de bergamota.

— Eu passei dois anos no Canadá, em 2012 e 2013, onde conheci os pubs de cerveja artesanal e me apaixonei. Quando voltei, tive a ideia de abrir o Barril para suprir essa carência. Com o tempo, fomos nos aprimorando e evoluindo. Sobrevivemos à pandemia e à enchente. Hoje, somos um bar super "família". Fomos abraçados pelo bairro — diz Bruno.

A ideia, agora, é retribuir. E nada melhor para isso do que fazer uma baita festa.

A programação

O lema do bar, na camiseta. Barril Pub / Divulgação

Confira a lista completa:

14h — Marcelo Ferreira

16h — Two Play

17h — Só Amor com Carlinhos Carneiro

18h30min — Two Play

19h — DJ Rafinha Menegazzo

20h — Sem Falsa Modéstia | A Banda da Casa

21h30min — The Coolers

23h — Rodrigo Otero

Serviço