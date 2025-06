Centro cultural em Porto Alegre ganha mural gigante de Santiago Pooter

Um centro cultural no bairro Independência, em Porto Alegre, terá um mural gigante inédito do artista Santiago Pooter. Com inauguração marcada para as 19h desta sexta-feira (13), a obra de quatro metros de altura por quatro de largura faz parte da Minimostra Canteiro de Obras, evento gratuito promovido pelo Instituto Remanso.

Inaugurado há pouco mais de um ano, o instituto fica no número 366 da Rua Santo Antônio.

Além do trabalho de Santiago — artista porto-alegrense que vem se destacando no cenário brasileiro e internacional (ele foi o idealizador do projeto Cidades Paisagem/Landscape Cities, apoiado pela Embaixada Holandesa no Brasil e pelo Fundo Mondriaan) —, o evento terá uma série de atividades.

Na sexta-feira (13) e no sábado (14), serão apresentadas obras de arte contemporânea dedicadas a experimentações efêmeras, participativas, colaborativas e abertas ao imprevisível. Elas serão assinadas por artistas como Caroline Sant'Anna, Estêvão da Fontoura, Janaína Ferrari, Maria Eduarda Nectoux e Patrícia Nardelli.

Com curadoria é de Guilherme Mautone, Guilherme, Leon Bianca Lagasse e Nazú Ramos, o evento integra um ciclo anual de ações com residências artísticas, oficinas, palestras e atividades de arte-educação do projeto Pública, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura.

