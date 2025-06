Biblioteca Pública do Estado deve dobrar os empréstimos de livros em 2025  

A previsão foi revelada pela diretora, Ana Maria de Souza , em entrevista ao Perimetral Podcast, que entra no ar nesta sexta-feira (27) .

Veja a íntegra no Perimetral Podcast

A estimativa de Ana Maria é de que, até o fim do ano, pelo menos mais 5 mil títulos sejam levados para casa pelos associados.

— É uma alegria muito grande. Isso é fruto de uma série de ações que viemos adotando para estimular as pessoas a virem à biblioteca. Não tem mistério. Eu sempre digo: uma biblioteca não pode mais se contentar em ter livros na estante . É preciso criar formas de atrair o público — diz a diretora, que fez uma verdadeira revolução no local.

A transformação inclui, entre outros pontos, a ampliação de eventos culturais (com o programa BPE + Música, que leva artistas para dentro do prédio) e uma maior abertura ao público (com o projeto BPE + Cultura, que oferece atividades gratuitas na rua em frente à biblioteca).