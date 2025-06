Biblioteca comunitária da ONG WimBelemDon ganha forma em praça da zona sul de Porto Alegre

A biblioteca comunitária da ONG WimBelemDon, entidade que completa 25 anos em 2025 com um trabalho social incrível, está ganhando forma na zona sul de Porto Alegre. O projeto vai transformar a a Praça Carlos Santa Helena, adotada pela entidade, em um jardim de leitura e de convivência.

Realizada com apoio do Instituto Jama, a construção começou na última semana, quando quatro carretas transportaram contêineres até o local. Mesmo abaixo de chuva, eles foram assentados com a ajuda de um guindaste.

Desde então, as estruturas estão sendo soldadas e recebendo isolamento acústico e térmico, entre outros trabalhos. Nos próximos dias, serão feitas a parte elétrica e a medição dos móveis, sob medida para o espaço, que também terá banheiros e uma área de apoio para esportes.

— Não tem como não se emocionar. É um sonho que está se realizando — diz Marcelo Ruschel, fundador e superintendente da WimBelemDon.

A previsão é de que tudo fique pronto no início de agosto, para uso de alunos do projeto e de quem mais quiser se dedicar à leitura, de forma gratuita. O local será um complexo cultural e educativo, com uma série de atividades.

Se tudo der certo, em 2026, a proposta será ampliada com a criação de um auditório (em mais três contêineres), também na praça.

Como apoiar

A parceria com o Instituto Jama cobre os custos de projeto, documentação e construção da biblioteca. No entanto, o WimBelemDon é responsável pela aquisição do mobiliário e dos equipamentos necessários para tornar o espaço funcional, que têm custo estimado em torno de R$ 100 mil (faltam cerca de R$ 20 mil).

Para cobrir a despesa, a ONG criou a campanha de crowdfunding Expandindo Raízes. Clique neste link, leia mais detalhes e veja como doar.

Livros

Com capacidade para 6,5 mil obras literárias, o espaço já recebeu cerca de 2 mil títulos, com doações da L&PM e do Sesc Livros. Outros parceiros são bem-vindos. Contatos aqui.

Sobre a WimBelemDon

A ONG WimBelemDon nasceu em 2000, por iniciativa do fotógrafo Marcelo Ruschel e de sua mulher, Luciane Barcelos

O nome é resultado da junção de Wimblendon, o mais antigo torneio de tênis do mundo, com Belém Novo, bairro onde fica a sede do projeto

Com o esporte aliado a atividades culturais, pedagógicas e socioemocionais, a iniciativa já ajudou a transformar a vida de mais de mil crianças e adolescentes

Outras formas de ajudar

Você também apoiar em wimbelemdon.com.br/doe ou wimbelemdon.com.br/colabore