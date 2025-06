Avança a mobilização de Ijuí por um hospital do câncer infantil, que agora pode virar centro pediátrico integral

Projeto inicial previsa centro oncológico para crianças e adolescentes. HCI / Divulgação

Iniciada em 2023 e acompanhada de perto pela coluna, a mobilização da comunidade de Ijuí pela construção de um centro de tratamento do câncer infantil na região deu um novo passo. Uma comitiva do Ministério da Saúde esteve na instituição na última terça-feira (3), junto de integrantes da Secretaria Estadual da Saúde, para anunciar a decisão de ampliar o projeto originalmente proposto.

O órgão federal prometeu não apenas garantir a criação do serviço oncológico para atender o público infantojuvenil, mas, também, de um centro pediátrico integral, incluindo especialidades como gastroenterologia, traumatologia, e cardiologia — além de uma unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica com 10 leitos.

— Considerando que o município conta com curso de Medicina, residência em Pediatria e residência multiprofissional, este é um passo importante e necessário. O hospital completa 90 anos e demonstra estar preparado. Acredito que podemos tirar esse projeto do papel com os olhos fechados — disse Rejane Soares, consultora técnica da Coordenação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer.

A instituição é referência para 283 municípios do RS. Para Douglas Prestes Uggeri, presidente do HCI, a nova unidade será decisiva para tornar o hospital "a maior casa de saúde do interior do Estado".

O projeto piloto, segundo informações do ministério, será incluído no sistema oficial do governo federal. A etapa é necessária para a liberação dos recursos que viabilizarão a obra (estimada inicialmente em R$ 30 milhões).

Agora é torcer para que a promessa, de fato, não fique no papel.