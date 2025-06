Autor de "Pealo de Sangue", Raul Ellwanger volta ao palco após seis anos afastado do público 

Raul (D) com Daniel Wolff e Fernanda Krüger. Paulo de Tarso Riccordi / Divulgação

Depois de seis anos longe dos holofotes, o violonista Raul Ellwanger, autor de grandes sucessos da música gaúcha, como Pealo de Sangue, voltará ao palco em Porto Alegre. E não estará sozinho.

Ellwanger, Daniel Wolff e Fernanda Krüger vão apresentar, pela primeira vez ao vivo, o álbum Na Rua da Margem. O trabalho foi lançado em formato digital na pandemia, com 14 canções inéditas que falam de amor, amizade, medo da covid e de ironias sobre a capital gaúcha, cidade dos três mestres do violão.

A apresentação será no dia 25 de junho, às 20h, no CHC Santa Casa, com participações especiais do flautista Ayres Potthoff e do percussionista Giovanni Berti.

Resumindo: é um programaço, com música de altíssima qualidade.

Serviço

O quê: show Na Rua da Margem, com Raul Ellwanger, Daniel Wolff e Fernanda Krüger (vozes, violões e composições) e participações especiais de Ayres Potthoff (flauta) e Giovanni Berti (percussão)

show Na Rua da Margem, com Raul Ellwanger, Daniel Wolff e Fernanda Krüger (vozes, violões e composições) e participações especiais de Ayres Potthoff (flauta) e Giovanni Berti (percussão) Quando: dia 25 de junho, quarta-feira, às 20h

dia 25 de junho, quarta-feira, às 20h Onde: no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa - CHC Santa Casa (Av. Independência, 75 – Porto Alegre)

no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa - CHC Santa Casa (Av. Independência, 75 – Porto Alegre) Acessibilidade: a apresentação contará com tradução em Libras

a apresentação contará com tradução em Libras Ingressos: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteiro)

R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteiro) Pontos de venda: no Sympa (aqui) e na bilheteria do CHC Santa Casa somente no dia da apresentação, a partir das 19h

no e na bilheteria do CHC Santa Casa somente no dia da apresentação, a partir das 19h Ouça o álbum em tratore.ffm.to/naruadamargem

Sobre os artistas

Raul Ellwanger

Iniciou a carreira em 1966, tem 12 discos gravados e mais de 200 canções registradas por importantes intérpretes, como Elis Regina, Beth Carvalho, Mercedes Sosa, Fafá de Belém, Renato Borghetti e León Gieco.

Sua canção Pealo de Sangue possui mais de 30 gravações em cinco países e quatro idiomas. Apresentou-se no Brasil, Bolívia, Alemanha, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Cuba, França, Holanda e Portugal.

Daniel Wolff

É professor titular da UFRGS, graduado pela Escuela Universitária de Música de Montevidéu e mestre e doutor em Violão pela prestigiosa Manhattan School of Music de Nova Iorque.

Foi professor visitante da Universidade de Arte de Berlim, na Alemanha, e da Universidade de Aveiro, em Portugal. Lançou discos no Brasil, Uruguai e Alemanha, recebendo o Prêmio Ibermúsicas de composição de canções e diversos prêmios Açorianos. Seu último álbum foi gravado no icônico estúdio Abbey Road, em Londres, com o conjunto Beatles em Concerto. Já se apresentou em 20 países da Europa e das Américas do Sul e Norte.

Fernanda Krüger

É professora de violão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Música pela UFRGS, especialista em Educação Musical pela Universidade Feevale, bacharel em Música (violão) pela UFRGS e Técnica em Instrumento Musical pela ESEP.