Ator português Ricardo Pereira visita RS a convite da TAP para divulgar destinos turísticos gaúchos

Em visita ao Rio Grande do Sul, o ator português Ricardo Pereira (estrela de novelas da TV Globo) e a mulher, Francisca Pinto Pereira, estão distribuindo sorrisos em Gramado .

Eles são embaixadores da TAP e vieram a convite da empresa para visitar destinos locais e divulgá-los entre os portugueses — em mais uma estratégia da companhia para reforçar o turismo gaúcho e, por tabela, ampliar a venda de passagens aéreas do voo direto entre Lisboa e Porto Alegre .

Ricardo e Francisca ficam sete dias na Serra, hospedados no Kurotel . Eles estão fazendo uma série de passeios.

A foto em destaque foi feita no Hotel Casa da Montanha, onde o casal jantou no restaurante Giostra, no último domingo (1º). Eles pediram risotto alla Milanese e bisteca Fiorentina. O vinho sugerido pelo sommelier Gustavo Buske foi gaúcho: o Maragato, da família Bebber.