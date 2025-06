Após ter 80,8% das casas submersas, Eldorado do Sul prepara festa de aniversário e de retomada

O município de Eldorado do Sul , que chegou a ter quase 90% da área urbana alagada na enchente de 2024 , vai celebrar 37 anos de emancipação com uma festa chamada A Retomada .

Desta quarta-feira (4) até o próximo domingo (8), a Praça Fabrício Corrêa Borges receberá shows, gastronomia, economia criativa, agricultura familiar e uma série de atividades organizadas pela prefeitura, em parceria com Emater, Ministério do Turismo e Sesc.

— Eldorado do Sul completa 37 anos, mas também está nascendo de novo. Este ano, o aniversário da cidade carrega um compromisso muito maior do que apenas comemorar a data. Há um ano, vivemos perdas, angústias e incertezas, mas também nos superamos em união, empatia e muito amor pela nossa terra. Quando mais precisávamos, o Brasil e o mundo nos abraçaram. Hoje, com o coração cheio de esperança e trabalhando firmes na reconstrução, queremos dizer: muito obrigada — destaca a prefeita Juliana Carvalho.