A merecida e justa homenagem a uma das grandes damas do teatro (e das telonas) do RS

Em 2022, Araci recebeu o Troféu Cidade de Gramado, no Festival de Cinema de Gramado. Edison Vara / Pressphoto,Divulgação

Começa nesta segunda-feira (9) o Festival de Cinema de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O evento vai até a próxima sexta-feira (13), com acesso gratuito a uma baita programação — e uma homenagem merecida e especial.

Além da exibição de filmes e da mostra competitiva, a atriz gaúcha Araci Esteves será celebrada pelas mais de seis décadas de trabalho e por sua contribuição para o setor, com sólida atuação nas telonas, no teatro e na TV.

Natural de Osório, Araci completou 86 anos em 2025. Foi uma das fundadoras do querido (e maltratado) Teatro de Arena de Porto Alegre (com o lendário Grupo de Teatro Independente) e fez parte da célebre Companhia de Comédias, ao lado de Dercy Gonçalves (inclusive com uma temporada na Europa).

No cinema, Araci foi a andarilha Anahy, do longa Anahy de las Misiones, de Sérgio Silva. O filme completa 28 anos em 2025 e é considerado um marco para o cinema gaúcho e brasileiro. Foi um divisor de águas.

Entre os mais recentes trabalhos de Araci nas telonas, estão “O Avental Rosa” (2018), dirigido por Jayme Monjardim, e “Casa Vazia” (2023), de Giovani Borba, que foi gravado em Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai. Em 2022, a atriz foi homenageada no 50º Festival de Cinema de Gramado com o troféu Cidade de Gramado.

O reconhecimento ao trabalho da atriz será entregue no dia 12 de junho, às 19h, no Auditório Central da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), na Avenida Independência, 2293, bloco 24, em Santa Cruz.

Troféu Tuio Becker

O 8º Festival Santa Cruz de Cinema ainda vai entregar, também, o Troféu Tuio Becker, ao ator Allan Souza Lima, que, entre os trabalhos mais recentes, se destaca como protagonista da série Cangaço Novo, do Prime Vídeo.