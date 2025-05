Vinho de vinícola gaúcha afetada por três inundações brilha nos 25 anos do D.O.M., do chef Alex Atala

A família à frente da Valparaiso Vinhos e Vinhedos, que produz rótulos naturais de primeira em Barão, na Serra, está orgulhosa. É que o chef Alex Atala, um dos mais respeitados do Brasil, convidou a vinícola para participar do jantar comemorativo dos 25 anos do restaurante D.O.M. (que ostenta duas estrelas no Guia Michelin), em São Paulo.

— Temos vinhos lá há dois anos, e o nosso pinot noir foi um dos rótulos exclusivos selecionados para marcar a data — comemora Naiana Argenta, que toca o negócio ao lado do pai, Arnaldo Antonio Argenta.

Durante o jantar (com menu harmonizado em 13 etapas), eles aproveitaram para falar sobre a história e a filosofia da empresa para jornalistas do centro do país (de revistas como Prazeres da Mesa, Gula e Veja) e críticos de vinho.

— Foi uma vitória para uma vinícola pequena e familiar da Serra gaúcha e comprova a qualidade dos vinhos que estão sendo produzidos neste segmento — destaca Naiana.

Aqui, a gente vibra junto, ainda mais por saber que a Valparaiso sofreu três inundações nos últimos anos, incluindo a enchente de maio de 2024. A família é um exemplo de superação.

Outros destaques