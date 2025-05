Veja como serão os palcos, a livraria e o café do Festival Fronteiras na Praça da Matriz em Porto Alegre

A praça vai virar um grande espaço de debates, música, arte e gastronomia. Tiago Antoniazzi / Divulgação

Nos dias 28, 30 e 31 de maio, a Praça da Matriz, em Porto Alegre, receberá uma novidade: o Festival Fronteiras.

Serão oito palcos simultâneos (quatro gratuitos), 40 nomes de relevância para debater temas da atualidade (de Mia Couto a Gilberto Gil) e um misto de música, artes visuais, gastronomia e literatura.

A grande novidade é a mudança para a praça pública.

— Resolvemos fazer isso, porque queríamos sair de dentro de um teatro fechado e oferecer uma experiência mais imersiva e mais ampla, com maior conexão entre as pessoas e os intelectuais convidados — explica Felipe Pimentel, curador-adjunto do festival.

Veja um vídeo do local

Para isso, uma super estrutura está sendo montada na praça. Estive lá, vi o início dos trabalhos de perto e apresento aqui, em primeira mão, como serão os espaços, tanto na área ao ar livre quanto dentro do Multipalco Eva Sopher, do Palácio da Justiça e do Salão Nobre da Catedral Metropolitana.

Para saber mais sobre o evento e se inscrever nas atividades exclusivas, basta acessar o site festivalfronteiras.com. Vai ser um baita evento.

Veja como será a arena

A tenda está sendo erguida entre o Theatro São Pedro e o Palácio da Justiça, na Rua General Câmara (bloqueada ao trânsito nesse trecho).

O espaço terá um palco e 500 lugares sentados. Será possível acompanhar as atividades do lado de fora também, já que a tenda é aberta.

A avant-première do evento será na arena, no dia 28, com Gil e Mia Couto conversando sobre a força do diálogo (que, infelizmente, anda fora de moda no mundo).

Nos dias 30 e 31, haverá uma série de atividades gratuitas ali, incluindo lançamentos de livros. Os lançamentos serão seguidos de conversas com os autores, como Lira Neto e Lázaro Ramos, entre outros, mediadas por professores da Unisinos.

O trecho da rua entre a arena e a Praça da Matriz (em frente ao Theatro São Pedro e ao Palácio da Justiça) também estará fechado para veículos.

Ali, próximo à Assembleia, ficará uma praça de alimentação e, diante da arena, haverá bancos para o palco de shows na praça.

O palco de shows na praça

Ficará no alto das escadarias da Praça da Matriz, em frente ao monumento a Júlio de Castilhos (voltado para o Theatro São Pedro e o Palácio da Justiça).

Será um palco aberto, para valorizar o visual da própria praça, uma das mais bonitas de Porto Alegre.

Ali, haverá shows gratuitos de música, sempre em duplas, nos dias 30 e 31 de maio.

Haverá, também, uma homenagem especial a Antonio Cicero, às 19h30min do dia 30, e uma apresentação da banda Dingo com o maestro Tiago Flores no dia 31, no mesmo horário.

Os espaços internos

Haverá ainda palcos menores dentro do Multipalco Eva Sopher, do Palácio da Justiça, do Salão Nobre da Catedral Metropolitana e do Memorial do Ministério Público.

Todos esses espaços ficam ao redor da praça, com fácil acesso. Parte deles terá atividades pagas e parte, gratuitas.

As atividades pagas, com experiências especiais e contato mais próximo com os palestrantes convidados (por meio de diálogos e entrevistas), ocorrerão no Salão Nobre e no Multipalco (nos teatros Simões Lopes Neto e Olga Reverbel).

Nas salas de Música e de Dança, que também ficam no Multipalco, haverá algumas surpresas preparadas exclusivamente para os inscritos (não posso contar!).

As atividades gratuitas serão no Palácio da Justiça, no Memorial do Ministério Público e na Nova Acrópole.

Todos os locais estarão sinalizados.

Livraria Travessa e café

A famosa Livraria Travessa, que recém abriu filial em Porto Alegre, estará presente no evento em uma tenda especial, montada entre a Praça da Matriz e a Catedral Metropolitana.

Ali haverá sessões de autógrafos gratuitas.

No local, também haverá uma cafeteria. Ambos os locais serão de livre acesso ao público.

Outros destaques