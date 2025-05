Vale Tudo prova que as novelas continuam ditando comportamentos no Brasil

Faço parte do time de noveleiros que está assistindo a Vale Tudo no Globoplay — não mais na TV aberta, com hora marcada, mas quando posso e quero. Há quem diga, com base no Ibope (que já não capta as mudanças na audiência nem as nuances do público), que o remake fracassou e que as atualizações no roteiro deram errado. Ledo engano.