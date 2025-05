Uma exposição dedicada a Angelo Guido, icônico professor do Instituto de Belas Artes em Porto Alegre

Um dos grandes professores e talvez o maior pensador do Instituto de Belas de Artes (hoje Instituto de Artes da UFRGS) está sendo homenageado em Porto Alegre.

Até agosto, a exposição Angelo Guido – Um Século de Arte no Rio Grande do Sul ocupa os salões da Casa da Memória Unimed Federação-RS . Vai por mim: vale visitar (e é de graça).

Com curadoria dos craques José Francisco Alves e Marco Aurélio Biermann Pinto, a mostra exibe 43 obras do artista ítalo-brasileiro , além de documentos, livros e textos de referência que ajudam a contextualizar a rica trajetória artística.

Depois de percorrer o norte e o nordeste do país "fazendo arte", Guido desembarcou pela primeira vez na capital gaúcha em 1925, para apresentar uma conferência e expor quadros. Gostou tanto que, três anos depois, deixou São Paulo para viver em Porto Alegre, onde fez história.

Jornalista reconhecido, atuou em jornais locais e, em paralelo, desenvolveu uma carreira sólida como pintor, crítico de arte, historiador e docente . Deu aulas no Instituto de Belas Artes e nas faculdades de Arquitetura e Filosofia, formando novas gerações de artistas.

Por exemplo: um quadro do acervo de Carlos Jader Feldman que esconde uma segunda pintura no verso. Na frente, está a tela Arco da Ponte de Pedra (1942), em Porto Alegre. Na parte de trás, há uma obra inacabada, que retrata possivelmente a foz do antigo Riacho Ipiranga junto à Rua Washington Luiz, também na Capital.