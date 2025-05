Um festival para provar que o diálogo é (sempre) a melhor saída

Prestigie

O Festival Fronteiras será realizado nesta sexta-feira (30) e no sábado (31) na Praça da Matriz e no seu entorno, com oito palcos simultâneos, entre eles o Multipalco Eva Sopher e a Catedral Metropolitana — eu estarei no Salão Nobre apresentando os diálogos que ocorrerão no local.

Quem faz

O Festival Fronteiras tem apresentação do governo do Estado do RS; patrocínio master de Icatu Seguros, Banrisul e Corsan; patrocínio de Unisinos, Unimed, Banco Topázio, Sicredi, Sulgás, CMPC, Grupo Zaffari, Caixa Econômica Federal e Governo Federal. Apoio institucional do Tribunal de Justiça do Estado. Parceria com Associação do Ministério Público, Assembleia Legislativa do RS e prefeitura de Porto Alegre. A realização é da Delos Bureau, uma empresa do Grupo DC Set, e a promoção é do Grupo RBS.