R$ 1 milhão para a Biblioteca Pública do Estado

Nos últimos anos, a biblioteca tem atraído cada vez mais público. Solange Brum / Divulgação

É uma ótima notícia para a cultura e para a educação no Rio Grande do Sul: a Biblioteca Pública do Estado (BPE), no centro de Porto Alegre, vai receber R$ 1 milhão.

O dinheiro chegará por meio de uma parceria entre a Shell Brasil e a Associação de Amigos da instituição (AABPE). É um investimento histórico e inédito, que merece ser celebrado e que tem tudo para inaugurar uma nova fase na BPE.

A instituição é ligada à Secretaria de Estado da Cultura e, sob o comando da inquieta diretora Ana Maria de Souza (que fez uma verdadeira revolução administrativa no local), vem ampliando atividades e atraindo cada vez mais público nos últimos anos (fenômeno que, inclusive, contraria a lógica de pesquisas recentes, segundo as quais os brasileiros leem pouco).

O valor bancado pela Shell — captado a partir do Programa Emergencial Lei Rouanet RS, lançado pelo Ministério da Cultura após a enchente de 2024 — vai ser utilizado em ações do Plano Anual da biblioteca.

O plano prevê uma série de medidas (entre elas, a necessária digitalização do acervo histórico) e será detalhado nesta quarta-feira (28). A primeira grande novidade é o BPE + Música, que tem estreia marcada para quinta (29), às 19h, com entrada franca.

Estreia do BPE + Música

O BPE + Música é uma baita iniciativa, com artistas de alta qualidade e acesso livre ao público.

A ação terá a curadoria do craque Juarez Fonseca, jornalista, escritor e crítico musical, e tem como objetivo revelar e valorizar a nova geração de talentos da música gaúcha, com espetáculos gratuitos.

A estreia do projeto será com o pianista e arranjador Cristian Sperandir, considerado uma das maiores revelações da música instrumental do RS, acompanhado de sua parceira, a cantora Laura Dalmás, revelação da nova cena vocal gaúcha.

O BPE + Música acontecerá sempre na terceira quinta-feira de cada mês, de maio a dezembro de 2025, com entrada livre. As senhas serão distribuídas no local, a partir das 18h, no dia de cada apresentação.

Programação confirmada

29 de maio – Cristian Sperandir & Laura Dalmás – Um encontro entre a sofisticação do piano e o talento vocal da nova geração

26 de junho – Pâmela Amaro – Cantora, compositora e ativista da causa negra, um dos grandes nomes do samba contemporâneo de Porto Alegre

24 de julho – Juliano Guerra – Direto de Pelotas, traz à cena canções de forte impacto poético e três álbuns autorais no currículo

21 de agosto – Kevin Brezolin (Dazluz) – Caxiense radicado em Porto Alegre, une rock, punk, jazz, hip hop, MPB e música eletrônica

25 de setembro – Tivo – Cantor e compositor, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com um estilo híbrido e inventivo. Lançou seu primeiro álbum em 2024

16 de outubro – Ian Ramil – Artista de múltiplos talentos, com dois álbuns lançados e letras marcantes na nova MPB brasileira

23 de outubro – Beili – Cantora, compositora e produtora musical, transita entre o pop e o R&B. Em 2024 lançou seu primeiro EP (edição extra)

13 de novembro – Jessie Jazz – De Gravataí, é cantora, compositora e multi instrumentista com sonoridade que mistura jazz, soul, blues e MPB de raiz negra

11 de dezembro – Felipe Quadros – Cantor e compositor que funde samba, R&B, rap e rock. Está produzindo seu segundo álbum autoral