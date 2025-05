Porto Alegre ganha "bar secreto" no antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho

Porto Alegre ganha, nesta quinta-feira (29), uma nova balada, cheia de mistérios, com drinques autorais, DJs e um visual bem diferente. O Bar Secreto (sim, este é o nome!) fica dentro do antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho, na CasaCor RS.

Estive lá e garanto: o lugar é um achado. Foi projetado pelo arquiteto Humberto Machado, da HVM Arquitetura, a convite do evento, com total liberdade para criar.

A entrada é gratuita e fica junto ao saguão, em uma porta longe dos olhos do público, que aguça a curiosidade. Logo na chegada (em meio a tapumes rústicos instalados para criar um clima inusitado), uma antiga placa diz: “Proibido acesso não autorizado à área aeroportuária”.

Veja um vídeo no local:

A ambientação mistura o bruto e o refinado: há paredes de concreto aparente, itens de sinalização do aeroporto em destaque na decoração, caixas que simulam mercadorias e belas obras de arte assinadas por renomados artistas do RS, além de uma sala imersiva, com um vídeo projetado na parede.

— Eu quis situar o bar como uma espécie de antigo terminal de cargas preciosas — conta Humberto, jovem expoente da arquitetura gaúcha.

Deu certo. Você realmente se sente como se estivesse em um lugar desse tipo.

A estreia é nesta quinta-feira (29), das 18h à 1h, com curadoria do jornalista e promoter Xarão, gaúcho radicado no Rio de Janeiro que veio a Porto Alegre especialmente para a ocasião.

— É uma nova opção noturna na cidade, para quem quer se divertir até mais tarde — diz Xarão.

O bar é operado por Fabio Gonçalvez, Pedro Venzon, André Osorio e Gregor Carvalho, com música dos DJs Fran Piovesan e PDRDTR.

Entre os drinques de destaque, estão o Sala de Controle, à base de uísque e chá preto, o Porta 7, com tequila e Amaretto, e o Chave Mestra, com gin e xarope de romã.