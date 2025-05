Porto Alegre ganha bar para quem quer beber vinho sem complicação

Porto Alegre ganhou um novo espaço para quem gosta de vinho de um jeito simples e despretensioso . É o bar Meio Cheio , no número 871 da Avenida Venâncio Aires, pertinho do Parque da Redenção .

O lugar fica na frente do Bar do Beto, entre a Cidade Baixa e o Bom Fim, onde no passado funcionava um mercadinho.