Passeio guiado gratuito mostrará a Porto Alegre de Antônio Caringi, criador do Laçador

Conhecido como "Escultor do Pampas", pela importância do legado deixado no Rio Grande do Sul, Antônio Caringi, que completaria 120 anos em 2025, será tema de um tour guiado — de graça — na Capital.

Promovida pelo Memorial do Ministério Público do RS, a atividade está marcada para o próximo sábado (24), a partir das 10h (leia os detalhes abaixo), com três obras do artista no roteiro: a estátua do general Bento Gonçalves (1936), na Avenida João Pessoa, o Monumento ao Expedicionário (1957), no Parque da Redenção, e, claro, a mais conhecida criação de Caringi: o Laçador (1958), na entrada da cidade.

O percurso será conduzido pelo historiador da Arte José Francisco Alves, autor do livro “A Escultura Pública de Porto Alegre”. É um grande conhecedor do tema.

— Caringi foi o maior estatuário do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil nas décadas de 1930 a 1960. Merece ser lembrado — destaca o pesquisador.

Para chegar aos locais, será disponibilizado transporte gratuito aos participantes. As inscrições são limitadas, então é bom se apressar.

Serviço

O quê: Passeios com o Memorial - Antônio Caringi em Porto Alegre

Passeios com o Memorial - Antônio Caringi em Porto Alegre Quando: neste sábado (24), com saída às 10h

neste sábado (24), com saída às 10h Onde: o tour terá início na frente do Memorial do MP-RS (na Praça Marechal Deodoro, 110, centro de Porto Alegre) e retornará ao mesmo ponto, com transporte gratuito

o tour terá início na frente do Memorial do MP-RS (na Praça Marechal Deodoro, 110, centro de Porto Alegre) e retornará ao mesmo ponto, com transporte gratuito Quanto tempo: a visita guiada terá cerca de duas horas de duração

a visita guiada terá cerca de duas horas de duração Inscrições: são gratuitas, com vagas limitadas, por meio do WhatsApp (51) 99731-7119

Quem foi Caringi

Antônio Caringi foi um dos maiores estatuários do Brasil entre as décadas de 1930 e 1960 e o maior do RS.

Foi a grande revelação, aos 20 anos de idade, do Salão de Outono, realizado em maio de 1925 no Palácio da Intendência Municipal, que já abrigou a prefeitura e hoje é o Museu de Arte do Paço, no centro de Porto Alegre.

Caringi graduou-se em Belas Artes na Alemanha e criou dezenas de monumentos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Bahia e no Rio de Janeiro.

