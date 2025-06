O restaurante que decidiu contratar avós como chefes de cozinha

“Chamem as avós para cozinhar para os líderes mundiais e evitem o fim do mundo” - está aí uma boa frase para um desses cartazes de protestos pacifistas.

A Enoteca Maria, na Hyatt Street, em Staten Island, decidiu contratar avós de verdade, de diferentes partes do mundo, como chefs de cozinha. São mais de 20, que se revezam no comando do fogão. É só acessar o site do lugar para conferir o calendário e saber quem vai pilotar as panelas (neste sábado, por exemplo, é a “Nonna Ploumitsa”, da Grécia). O lugar é disputadíssimo.