O drama da enchente fez com que voltássemos a estender a mão ao outro

A maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul afundou sonhos, cingiu famílias e legou prejuízos incalculáveis. Mas, da lama, brotou algo maior do que dor e paralisia. Renasceu a solidariedade.

Em tempos extremos, com a disputa política minando relações, a falta de diálogo nos jogando no abismo da intolerância e os nervos à flor da pele, não é pouco. No sofrimento, as pessoas voltaram a olhar para o lado.