Negociações para a retomada da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo passam a ser mediadas pelo MP

O impasse envolvendo uma das mais tradicionais instituições de música do Estado, a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH) , continua. Desde abril, o Ministério Público passou mediar as negociações entre a prefeitura e o Instituto Arlindo Ruggeri, responsável pelo grupo, mas a orquestra segue parada — como uma pausa dramática em uma partitura triste.

Com 72 anos de existência, a OSNH encerrou as atividades devido à decisão da nova gestão municipal de suspender a parceria repasses à instituição. O caso ganhou repercussão, com um abaixo-assinado com mais de 20 mil apoiadores, depoimentos de artistas e reportagens em jornais e sites de notícias. Não se trata apenas de uma orquestra, mas de um patrimônio cultural — só a Ospa é mais antiga no RS.