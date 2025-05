Músicos da Orquestra Jovem Recanto Maestro vencem prêmio internacional na Itália

Dois estudantes da Orquestra Jovem Recanto Maestro, na Quarta Colônia, ganharam um concurso na Itália — o Concorso Musicale Internazionale di Comitato Civico, com o Prêmio Lizori, na Umbria.

O venezuelano Joaquin Ramos Yustiz, morador de Agudo, venceu no clarinete, e o santamariense Artur Paulus Freitas, tocando viola. Eles têm 17 anos e concorreram com 75 alunos de diferentes partes do mundo. É para se orgulhar.

Em sua quarta edição, o concurso ocorreu no fim de maio, no Castello Di Pissignano Alto, que fica em Campello sul Clitunno, próxima à Toscana.

Acompanhados do coordenador-executivo da orquestra, Michael Fragomeni Penna, os estudantes aproveitaram a viagem para fazer algumas visitas na Europa. Eles conheceram o trabalho e a metodologia de espaços de ensino de música de concerto, como a Escuela Superior Reina Sofia, em Madri, na Espanha.

Ficamos muito felizes com a conquista. Ela representa a alta qualidade da formação proporcionada pela Fundação Antonio Meneghetti e pela Associação OntoArte. MICHAEL FRAGOMENI PENNA Coordenador-executivo da Orquestra Jovem Recanto Maestro

Os prêmios coroam os 10 anos de atuação ininterrupta do grupo. O projeto artístico e social oferece formação musical e humanista a jovens da região da Quarta Colônia e conta com aulas gratuitas em São João do Polêsine, Restinga Seca, Agudo, Silveira Martins, Faxinal do Soturno e Santa Maria, assim como no próprio Recanto Maestro.

A orquestra

A OJRM foi concebida em 2025 com o propósito de "tocar para ser", oportunizando, através do exercício da orquestra, que jovens e crianças se transformem em sujeitos com autonomia e identidade e cada vez melhores.

— Não é um projeto só de música. É um projeto para fazer a formação do ser humano através da música, formando e desenvolvendo nas crianças e nos adolescentes um protagonismo responsável e o desenvolvimento de disciplina, foco e trabalho em grupo, assim como a satisfação frente aos resultados — diz o diretor-geral Claudio Carrara.

Atualmente, o projeto conta com mais de 300 alunos.