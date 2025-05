Mural gigante na Cidade Baixa será restaurado após obra de manutenção em hotel

Um dos murais mais bonitos e grandiosos de Porto Alegre (com 800 metros quadrados) será restaurado. A medida deve-se a obras de manutenção no prédio do Intercity Cidade Baixa, onde foi pintada a obra em 2022 para o projeto Olhe pra Cima (que na época se chamava Arte Salva).

Assinado pelo artista Apolo Torres, que vive em São Paulo, o painel retrata um músico. No blusão do personagem, há uma estampa com a capa do último CD de Milton Nascimento, que fez sua turnê de despedida. O desenho chama a atenção pela beleza e pelas cores, dialogando com a pintura clássica, a street art e arte contemporânea.

Há dias, operários realizam ajustes estruturais na empena, o que causou alterações na arte, com o concreto aparente. Mas todo o processo foi previamente combinado com o projeto e o artista, que deverá vir de São Paulo para retocar a criação assim que possível.

— Está tudo alinhado. O pessoal precisou fazer uma manutenção estrutural, e faz parte. A arte é efêmera, e é natural que ocorram desgastes com o tempo. Nada é eterno. Eles conversaram com a gente antes, inclusive com certa preocupação. Tão logo a obra esteja encerrada, vamos tratar de fazer os ajustes — diz Vinicius Amorim, idealizador e coordenador do Olhe pra Cima, que acumula mais de uma dezena de murais na Capital.

É uma boa notícia para a cidade. Murais como esse não só embelezam Porto Alegre como destacam empreendimentos, nesse caso, o hotel da rede Intercity — que virou uma galeria a céu aberto, do ladinho do Parque da Redenção.

