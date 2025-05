Modernizado após a enchente, Teatro Fiergs celebra 28 anos com programação extensa

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O Teatro do Sesi passou por reformulação e, agora, chama-se Teatro Fiergs. Dudu Leal/Fiergs / Divulgação

Depois que a água invadiu o Teatro Fiergs, o espaço passou por um processo de recuperação e modernização, incluindo no seu nome — anteriormente, era chamado de Teatro do Sesi. Agora, um ano depois da tragédia climática, o local celebra o seu 28º aniversário intensificando o seu reencontro com o público.

Em março, a nova versão do teatro já havia recebido um grande espetáculo, o Gostava Mais dos Pais — com Lucio Mauro Filho e Bruno Mazzeo —, mostrando que estava preparado para abrir as portas para diversos novos eventos. Inclusive, Lucinho, em cima do palco, relembrou do drama vivido e ainda apontou, emocionado, para o local onde a água bateu no espaço. No final, parabenizou a todos os gaúchos pela resiliência.

E, neste mês de comemoração, o Teatro Fiergs já arranca, na sexta-feira (9) e no sábado (10), com o espetáculo Shen Yun, que se trata de resgate e reconhecimento da cultura tradicional chinesa. Na semana que vem, entre 13 e 18, o público poderá conferir o festival Sul em Dança.

Um Dia na Broadway ocorre entre 22 e 24. Para encerrar, nos dias 30 de maio e 1º de junho, a comédia Dois de Nós, com Antonio Fagundes e Christiane Torloni, promete divertir o público.

— É um orgulho ver tudo pronto e a agenda cheia. O processo de recuperação foi desafiador, contou com a equipe do próprio teatro e da Fiergs, fazendo com que a reabertura tivesse um significado muito maior — diz a gerente do Centro de Eventos da Fiergs (Cefiergs), Patricia Maltha, ressaltando que, ao ser reinaugurado oficialmente em 18 de dezembro de 2024, após as reformas, o teatro já voltou com agenda para 2025.

Ela ainda complementa:

— Tem um mercado que estava nos esperando.

O local, modernizado, conta com 1.757 lugares. Dudu Leal/Fiergs / Divulgação

Reestruturado

Além das reformas em virtude dos estragos das cheias, os aspectos técnicos do Teatro Fiergs foram completamente reestruturados.

— O visual do teatro precisa ser preservado, mas do palco para trás, mudou totalmente. A parte elétrica, mecânica, a automação, tudo isso melhorou. É na falta que a gente percebe algumas coisas, e percebemos que este teatro é muito importante para a cidade. E a prova disso é essa agenda cheia — ressalta Sheila Campesato, analista técnica do Cefiergs.

Patricia também enfatiza o impacto econômico e turístico do espaço cultural, que tem 1.757 lugares: