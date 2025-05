Mistério na Praia do Hermenegildo sobre ditadura argentina e desastre ambiental de 1978 vira filme

Uma história até pouco tempo desconhecida da ditadura argentina, com conexões no Rio Grande do Sul, vai ganhar as telas de cinema. É o curta-metragem Voo de Volta, com a participação da escritora Claudia Tajes e do irmão dela, o roteirista Duda Tajes.

Em fase de finalização, o filme dirigido por Theo Tajes, filho de Claudia, e roteirizado pela escritora, por Duda e por Talita Prestes, narra o mistério por trás de uma reportagem de jornal jamais publicada, sobre um corpo encontrado na costa do Hermenegildo, no extremo sul do Estado, em 1978.

O texto em questão foi escrito por Tito Tajes, pai de Claudia e Duda, então diretor da sucursal do jornal O Globo em Porto Alegre. Ele investigou o aparecimento da suposta vítima de um dos Voos da Morte, que lançava ao mar os cadáveres torturados pela repressão argentina.

À época, a matéria acabou censurada tanto por seu teor, quanto por outro acontecimento simultâneo ao fato: o rumoroso episódio da Maré Vermelha, que causou um desastre ambiental sem precedentes no balneário.

Claudia e Duda souberam da história envolvendo o pai apenas em 2019 (Tito morreu em 1995), por meio de Jair Krischke, do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do RS.

Quando a sucursal de O Globo foi fechada, em 1985, o jornalista entregou as laudas censuradas a Krischke, que preservou o material. Em 2019, o guardião mostrou o conteúdo aos filhos de Tito e informou que o autor receberia um prêmio póstumo do movimento pela matéria.

— Foi uma surpresa. O pai nunca falou sobre o caso para a gente. Ele trabalhava muito, até aos sábados e domingos, e tínhamos pouco contato — conta Claudia.

Com cenas gravadas no Hermenegildo e trilha sonora de Lorenzo Flach (neto do grande Geraldo Flach), o curta apresenta um resumo dos fatos. Deve ser lançado em julho, em Porto Alegre, e, no futuro, virar um longa-metragem.

— Nossa ideia é ir mais fundo na história, que tem muitas nuances. Queremos buscar informações na Argentina — diz Claudia.