Maestro Evandro Matté regerá orquestras na Espanha e na Itália, levando música brasileira

Matté em ação. Vitoria Proença / Divulgação

Depois de reger nos últimos meses concertos na Coreia do Sul, na Ásia, e na Polônia, no continente europeu, o maestro Evandro Matté está de malas prontas para mais uma nova turnê no Exterior.

Diretor artístico da Orquestra Theatro São Pedro e do Festival Internacional Sesc de Música, Matté conduzirá duas orquestras na Espanha e na Itália.

Nos dias 30 e 31 de maio, no histórico Teatro Piccini, inaugurado em 1854, na região de Puglia, ele regerá a Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari.

Depois, em 5 e 6 de junho, o maestro estará à frente da Orquesta Filarmónica de Málaga, no icônico Teatro Cervantes. No programa, estão canções de dois grandes compositores brasileiros: Guerra-Peixe e Villa-Lobos.

— Fiquei muito feliz com os convites e, principalmente, por poder reger músicas produzidas no Brasil em outros países. Isso não é muito comum, já que existe sempre uma certa dificuldade em aceitarem compositores brasileiros, por desconhecimento e também por conta da complexidade das peças. Mas, depois, o público e a orquestra adoram! Foi assim em julho do ano passado na Coreia do Sul, onde tivemos que fazer até bis com a Orquestra Sinfônica de Daegu — diz o maestro.

Logo após o retorno da viagem, Matté se reencontrará com a Orquestra Theatro São Pedro no recém-inaugurado Teatro Simões Lopes Neto, do Multipalco Eva Sopher, em Porto Alegre.

Será uma apresentação especial no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, ao lado da cantora e compositora Mãeana, um dos grandes nomes da nova cena da música brasileira.