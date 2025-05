Jornalista Carlos Wagner lança "A História Perdida das Benzedeiras Gaúchas"

Carlos Wagner é um desses jornalistas que, quando fala, os colegas param para ouvir. Não só pela verve de velho repórter, mas pela trajetória, pelos prêmios que conquistou e pelos causos que tem para contar. Aos 75 anos, com 45 de carreira, Wagner não só segue na ativa como está lançando um novo livro, que nada mais é do que uma grande reportagem.

Ilustrado com imagens do fotógrafo Emílio Pedroso, o livro A História Perdida das Benzedeiras Gaúchas será autografado no dia 4 de junho, quarta-feira, às 20h, no Salão Nobre da Associação Rio-Grandense de Imprensa (ARI), em Porto Alegre (leia os detalhes abaixo).

O livro é fruto de uma incursão da dupla pelo Estado ao longo de 2024, o ano da enchente. Como nos velhos tempos (eles trabalharam juntos por décadas no jornal Zero Hora), os parceiros pegaram a estrada, percorreram 15 mil quilômetros e superaram obstáculos em busca de depoimentos valiosos.

Wagner e Emílio ouviram mulheres que dedicam a vida a cuidar espiritualmente de gente em busca de alento (para o corpo e a alma). Tiveram uma surpresa ao descobrir que as benzedeiras estão mais ativas do que nunca.

— Elas renasceram na pandemia. A covid deixou um saldo imenso de problemas mentais nas pessoas, que voltaram a procurar as benzedeiras. Elas nunca quiseram competir com os médicos nem com a ciência, mas sempre tiveram o dom de escutar — reflete Wagner.

Da busca em diferentes regiões do Estado, brotaram personagens e trajetórias de vida marcantes, invisíveis na historiografia oficial. Como descreve outro cânone do jornalismo gaúcho, Nilson Mariano, no prefácio da obra, o livro já se justificaria apenas por "expor o trabalho generoso das benzedeiras, mas vai além", mostrando a importância delas "nos cantões aonde o Estado não chega, lá onde as pessoas gemem de dor sem que um especialista as examine".

— O livro resgata essa história como ela merece — conclui Wagner, filho da Dona Loni, que faleceu em 2024, com Alzheimer, e foi, também, uma benzedeira.

A História Perdida das Benzedeiras Gaúchas é uma publicação do selo Bá Editora/Araucária, dos jornalistas Mariana Bertolucci e Antônio Wenzel Luzzato (que assina o projeto gráfico). A obra foi lançada na semana passada, em Encruzilhada do Sul, em um lugar muito especial para o autor: a Escola Municipal de Educação Básica Barão do Quaraí, onde Wagner estudou.

Sobre o autor

Carlos Wagner tem 75 anos, é formado em Jornalismo pela UFRGS.

Iniciou a carreira como repórter no jornal O Interior, em Carazinho.

Trabalhou como repórter investigativo no jornal Zero Hora de 1983 a 2014.

Recebeu 38 prêmios de Jornalismo, entre eles sete Prêmios Esso regionais.

Tem mais de 20 livros publicados e, aos 67 anos, foi homenageado no 12º encontro da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), em 2017, em São Paulo.

Sobre a obra

Resultado de aprovação da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, a obra conta com patrocínios do BRDE e Amberflex Soluções Flexíveis, produção da Lisboa e Rocha Consultoria e realização do Ministério da Cultura. Ao todo, 500 exemplares do livro impresso estão sendo disponibilizados gratuitamente à rede pública de ensino, a universidades, a bibliotecas e ao público em geral.

A solicitação do exemplar pode feita pelo e-mail cultural@lisboaerocha.com.br. A partir do dia 8 de junho, a obra estará disponível gratuitamente no formato e-book.

Serviço