Fogo de chão e churrasco do RS são capa de revista em Portugal

Saiu o primeiro resultado da viagem realizada por um grupo de jornalistas portugueses pelo Rio Grande do Sul no mês de abril — e foi capa de revista, literalmente.

O fogo de chão e o tradicional churrasco do Parador Cambará do Sul, no município serrano, ganharam destaque na edição de maio da publicação Volta ao Mundo, em reportagem assinada por Ivete Carneiro, com imagens de Leonel de Castro.