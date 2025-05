Festival do Acordeon ocorre nesta quinta-feira, em Santo Antônio da Patrulha

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Samuca do Acordeon é um dos idealizadores do Festival do Acordeon. Fernando Maguari / Divulgação

Nesta quinta-feira (8), Santo Antônio da Patrulha será a cidade mais musical do Estado. Isto porque ocorre no município a sétima edição do Festival do Acordeon, com apresentações de renomados instrumentistas.

Os shows de Ricardo Comassetto, Marquinhos Ulyian, Maikel Luz, Paquito, Matheus Fernandes e Samuca do Acordeon, um dos idealizadores do evento, ocorrem no Centro Clube (Rua Domiciano Nunes, 60 – Pitangueiras), a partir das 20h.

— O acordeon é o instrumento símbolo do Estado, através de escolha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e a nossa cidade tem celebrado isto através deste festival, sempre com grande número de participantes. Esperamos que seja da mesma forma neste ano. Estão todos convidados — destaca o artista patrulhense Samuca do Acordeon.