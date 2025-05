Feira do Livro de Porto Alegre receberá Ordem do Mérito Cultural 

Quem avisa é Max Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, responsável por tocar a Feira do Livro de Porto Alegre : o tradicional evento literário gaúcho receberá, no dia 20 de maio, às17h, Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, uma honraria nacional.

A feira será contemplada com a Ordem do Mérito Cultural pelo conjunto da obra.

Em 2024, a feira completou 70 anos de história, como um dos eventos mais importantes do calendário cultural da Capital e do Rio Grande do Sul — na ocasião, houve com aumento de 14% nas vendas. A distinção é mais do que merecida.