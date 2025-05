Exposição com cogumelos de tricô gigantes dá vida a novo centro cultural em Farroupilha

A exposição — que ganhou o nome de Natureza Tecida e integra o projeto Portas para a Arte, da Bienal do Mercosul — fica na Casa Anselmi , um centro cultural recém-inaugurado na região, idealizado pela designer Sandra Anselmi , artista de mão cheia.

Em 2024, ela levou para o Circuito SP-Arte, em São Paulo, uma tapeçaria em tricô de 380 metros , ocupando uma parede inteira no Pavilhão da Bienal, junto ao Parque Ibirapuera. Como se vê, Sandra não brinca em serviço.

— Tenho o tricô na cabeça até quando estou de folga. É algo que vem da alma. Comecei a tricotar no casarão vazio, sem saber direito o que iria fazer. Cobri uma parede, depois outra e, em um ano e seis meses, foram os três andares — conta a artista, que é diretora de criação da tradicional Malharia Anselmi , fundada pela família em 1981.

Para se ter uma ideia da dimensão da obra, no porão da edificação há cogumelos de lã de três a cinco metros de altura . Na frente do prédio, até os plátanos receberam parte da instalação artística. É tudo grandioso e surpreendente, e, não por menos, a mostra viralizou.

— Temos recebido gente de todos os lugares e muitas escolas, porque a obra envolve biologia. As pessoas fazem fotos e postam nas redes. A repercussão é surpreendente, até inesperada. Recebi um convite para levar a exposição para São Paulo, mas eu disse não. Esse trabalho é daqui — diz Sandra.

A casa onde está a mostra era da família Pascoal, de Farroupilha, e foi comprada pelos Anselmi com a promessa de ser restaurada e preservada. O compromisso não só foi cumprido, como superou as expectativas. Agora, o local é um novo destino turístico do Rio Grande de Sul.