"Eu já sabia", diz Jorge Furtado sobre o sucesso internacional de Wagner Moura e Fernanda Torres

O cineasta gaúcho Jorge Furtado está vibrando com o boom do cinema nacional e o interesse renovado por clássicos como Saneamento Básico — relançado nesta semana, o filme foi gravado na Serra em 2006, com ninguém menos do que Fernanda Torres e Wagner Moura no elenco. Conversei com Furtado sobre o novo momento e sobre o sucesso internacional conquistado pela dupla de atores.

— É muito legal ver os dois brilhando. Eu já sabia que eles eram incríveis. O Wagner é um dos melhores do mundo, e a Fernanda ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes com 22 anos — diz Furtado, que está em São Paulo.

O relançamento da comédia, segundo o diretor, já estava previsto antes do sucesso estrondoso de Fernanda e Wagner. Eles estrelam o filme ao lado de Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Tonico Pereira, Bruno Garcia e Paulo José.

— Foi uma feliz coincidência, e o mais legal é que as sessões de pré-estreia, tanto em São Paulo e no Rio, quanto em Porto Alegre já estão com ingressos esgotados — comemora.

O relançamento do filme faz parte da celebração dos 15 anos da Sessão Vitrine Petrobras, da Vitrine Filmes, distribuidora de cinema independente que promove o audiovisual brasileiro e latino-americano. Saneamento Básico será exibido em sessões conjuntas com Ilha das Flores, também de Furtado, com cópias restauradas em 4K.

Mais de 30 cidades brasileiras vão receber as sessões. No Rio Grande do Sul, a Capital terá como pontos de exibição Cinemateca Capitólio (onde ocorre a pré-estreia, nesta sexta-feira, 30), o CineBancários e a Cinemateca Paulo Amorim.