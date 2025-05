Estrela de evento no antigo Aeroporto Salgado Filho, mural de Aldo Locatelli será revitalizado

Estrela da CasaCor RS — mostra de arquitetura e design que reativou o antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre —, o mural “A Conquista do Espaço” será revitalizado. Para isso, um projeto inicial de ação de recuperação emergencial está captando R$ 709 mil via Lei Rouanet.

Pintado em 1953 por Aldo Locatelli, com o apoio de Attillio Pisoni e Emilio Sessa, o painel tombado pelo patrimônio histórico já vinha apresentando problemas estruturais antes da enchente. Os danos foram agravados pela umidade.

O projeto de reabilitação (que no primeiro momento vai frear o processo de desintegração da argamassa atrás da obra) é da Associação Victorino Fabião Vieira, com apoio da Fraport. A empresa já garantiu R$ 200 mil para a intervenção.

— Estamos atrás de outros parceiros dispostos a ajudar. É um tesouro que merece ser preservado, como está demonstrando a CasaCor. A obra é belíssima e foi revalorizada de forma muito bonita — diz a arquiteta restauradora Verônica Di Benedetti, vice-presidente da associação.

A pintura voltou a ser admirada pelo público desde a reabertura do espaço para o evento, em maio. Com 50 metros quadrados, a criação recebeu iluminação especial no acesso à CasaCor (antigo saguão do aeroporto), a partir de um projeto assinado por Caroline Kreling, expoente da nova geração de arquitetos gaúchos.

É impressionante a onipresença da imagem no salão repaginado, onde agora há sofás e cadeiras, mesas, cortina, uma galeria com fotos históricas e paisagismo.

— Foi uma responsabilidade gigantesca. Desde o início, me preocupei muito em não tirar o foco do mural. Usei as tonalidades do painel no projeto e busquei móveis minimalistas para modernizar o espaço. A obra é atemporal. Era maravilhosa em 1953 e segue incrível. Fiquei muito feliz em saber desse movimento pela restauração — diz Carol.

O trabalho mereceu elogios da filha de Locatelli, Cristiana Locatelli, que veio do Acre, onde vive, para ver o resultado de perto.

— Amei a decoração. A arquiteta foi de uma generosidade única. Ela fez a obra do meu pai se sobressair, para que de fato seja admirada — destaca Cristiana.

O evento vai até 13 de julho. Se alguém ainda tem dúvidas da importância de se conservar uma obra como a de Locatelli, basta ir até lá e ver (ou rever) sua grandiosidade de perto.

Como apoiar a ação em favor do mural

Empresas e pessoas físicas podem apoiar financeiramente o projeto direcionando parte do imposto de renda.

No caso de empresas, é possível direcionar até 4% do imposto e deduzir 100% desse valor. No caso de pessoas físicas, até 6% do imposto devido pode financiar projetos culturais.

Para saber como fazer isso, entre em contato com a Associação Victorino Fabião Vieira (entidade sem fins lucrativos que atua na salvaguarda do patrimônio histórico arquitetônico do RS) pelo

WhatsApp (51) 8984-2177.

Como visitar a CasaCor RS